世新數媒培育創意設計人才　遊戲作品獲「2023放視大賞」優選

▲ 《Black Nova》（黑星）由世新數媒系學生林映彤、林彥霆、曾筱芸、蕭書喻與范格綸創作（翻攝世新數媒108級畢業展Instagram）。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

世新人又得獎了！世新大學數位多媒體設計學系108級學生近日參加數位發展部數位產業署主辦的「2023放視大賞」，在「遊戲類 PC 與主機遊戲組」拿下優選殊榮！遊戲可謂目前最夯的元宇宙概念產業，世新大學校長陳清河表示，數位多媒體設計人才，如何在元宇宙傳播版圖中發揮長才便是一大挑戰。

由世新數媒系學生林映彤、林彥霆、曾筱芸、蕭書喻與范格綸組成的團隊，以作品《Black Nova》（黑星）榮獲2023放視大賞「遊戲類 PC 與主機遊戲組」優選。團隊以偏日系的美術像素風格與高科技世界觀相互映襯，嘗試結合資源採集與塔防攻守，讓玩家隨著遊戲進度，深入品味每個角色的故事與立場。

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▲ 世新大學持續大力投資教學設備，圖為LVS智能攝製基地。

獲得評審青睞的《Black Nova》，自79校、142系、2488件作品中脫穎而出，遊戲主軸為玩家去往不同的星球開荒拓墾，指揮部下與異星蟲族戰鬥，並和少女們一同開發更多的未知星球。曾指導團隊學生的數媒系助理教授張純良說，世新大學是個願意投資教學設備的學校，特別是數媒系課程教學非常紮實，加上世新開放的校風、多元的活動，因此形成了極佳的創作氛圍。

世新大學數媒系主任賴建都表示，數媒系的特色在於結合新進的數位科技與藝術創作能量，學生的作品在動畫創作、元宇宙應用及遊戲設計領域，都有亮眼的產出與表現，令人期待進入業界發展的創意與實踐。不論是遊戲、動畫或是視覺特效，學生優異的表現，都讓各界持續看見世新大學培育的數位多媒體創意設計人才。

▲ 世新數媒系的特色是結合新進的數位科技與藝術創作能量，令教學成果表現亮眼。（圖／世新大學提供）