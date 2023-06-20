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念私大補助2.5萬學費　私大協會：盼可調漲學雜費、增加私校補助

▲▼台大校長陳文章認為，教育部這波補助是針對學生，進入大學的錢不變，應該讓大學調漲學費。（圖／教育部提供）

▲台大校長陳文章認為，教育部這波補助是針對學生，進入大學的錢不變，應該讓大學調漲學費。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台中報導

教育部今（20日）宣示將補助私立大專學生學雜費每年2.5萬元，私立大學校院協進會理事長何明果表示，要代替學生替教育部感謝，讓學生讀書經濟壓力大大減少，私大協會樂觀其成，但隨後指出，這項政策不會增加私校經費，加上私校在教育部長年學雜費凍漲壓力下，經營非常辛苦，而學校沒有增加經費，就無法提升教學，呼籲教育部應該有更多方案來補助私校提升教學品質，並讓調漲學雜費。

賴清德今天在朝陽科大演講時，提及私立大學一年學雜費約11萬元，公立大學則約6萬元，相差約5萬元、差距近一倍，是許多學子沉重負擔，他認為政府應該有責任縮短念公私立大學學費落差，研議明年開始辦理，至少每年要補貼5成，也就是2.5萬元。

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教育部也在今天宣布，將拉近公私立大專校院學雜費差距，目前已經進行規劃，若經費順利編列，最快明年2月就可適用，全體59.1萬名的私立大專生，一年可獲得2.5萬補助，預估每年約需要150億元經費，將和行政院溝通，以額外經費方式編列。

私立大學校院協進會理事長、大同大學校長何明果指出，要代替學生替教育部感謝，讓學生讀書的經濟壓力大大減少，私大協會樂觀其成，相信學生也會非常高興，有助於學生依照自己興趣來選擇校系，而不是先選擇國立大學，整體而言，對私校招生多少有點幫助。

不過，何明果認為，教育部這項政策，並不會增加私校經費來源，加上私校在教育部長年學雜費凍漲壓力下，經營非常辛苦，而學校沒有增加經費，就無法提升教學，呼籲教育部應該有更多方案來補助私校提升教學品質，調漲學雜費的事也會繼續努力。

台大校長陳文章則表示，政府這次補助是針對學生，但繳入學校的錢不變，若要兼顧學要營運，有必要調漲學費，尤其近幾年來，大專校院調漲學雜費非常不容易，故應該依照當年經濟條件進行調整，一旦經濟發生困難，教師的聘僱、業務等層面都會增加，學雜費若沒有調整，經營當然會比較困難。

不過，陳文章認為，若學雜費要調整，必須先說明用在何處，以及調漲學雜費後如何照顧弱勢學生，以台大為例，台大提出招收弱勢生的希望入學管道，入學即照顧四年，由台大自籌經費。

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