少子化致高教質變！大學校長籲：政府應有前瞻作為　學費隨物價調整

▲國立大學校院協會理事長周景揚呼籲，大學學費應隨物價指數調整，即使有民粹壓力，政府也要有前瞻作為。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣高教面臨挑戰，尤其是少子化引發私校經營危機，對於學雜費到底該不該漲，公私立大學校長都認為，少子化導致學生人數減少，量變導致質變，大學經營困難，也導致國際競爭力及學生受教品質滑落，在理工資電生醫等研究領域，很難持續走在世界前緣，建議學費應隨物價指數調整，並仿照油價調整機制，即使有民粹壓力，政府也要有前瞻作為。

面對台灣高教危機，台大校友會董事長陳維昭邀集前教育部長黃榮村及比較教育學會共同舉辦「2023高教改革論壇」，將以系列演講及對談建立起一個意見公開交流平台，希望為國家提升國際競爭力貢獻一份心力，第二場主題為「高教治理與領導」，探討大學會倒嗎？學費該漲嗎？誰決定？誰負責？今天由國立大學校院協會理事長周景揚及私立大學校院協進會理事長何明果進行對談。

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周景揚首先指出，國內大學面臨最大挑戰，就是學生來源不足，原因是廣設大學加上少子化，大學將會有退場潮，另外還有其他挑戰，包括學位必要性漸弱、學科配置不能僵化，以及課程創新必須與時俱進，包括ChatGPT帶來啟示等等，而在創新體制下，學校如何進行教與學，而學校任務是培育學生自學的能力。

對於少子化衝擊，外界關心多少大學會倒，但周景揚分析，國立大學比較不會倒，因為少子化影響比較小，財務較穩健，但會逐漸平庸化，而在國內大學治理也面臨困境，包括資源不足，教育創新、人才延攬等持續落後，導致國際競爭力及學生受教品質滑落，在理工資電生醫等研究領域，很難持續走在世界前緣。

周景揚坦言，不管是透過增加賦稅來增加補助大學，或立法增加教科文預算比例，甚至大學自籌，其實很難解決學校經常性與結構性支出，比較可行作法，則透過行政院預算分配增加投入教育與科技預算，另一個方式則是調整學費，因為合理學費更能強化學生的學習動機並善用教育資源，但調漲學費終究是杯水車薪，也會面臨劇烈理念爭辯。

不過，周景揚仍認為，學費仍應隨物價指數調整，並仿照油價調整機制，比較容易解決燃眉之急，而在各校逐步發展特色時，學費逐步開放市場機制決定，有漲有跌，即使有民粹壓力，政府也要有前瞻作為，因為人才是台灣創造經濟奇蹟的基礎，大學更扮演高階人力的催生者。

▲私立大學校院協進會理事長何明果指出，少子化導致高教從量變導致質變。（圖／記者許敏溶攝）

私立大學校院協進會理事長何明果則表示，台灣高教因為少子化導致學生人數減少，現在已經從量變導致質變，原本優質的教育體系在慌亂中解體，可能有些學生跟不上，而生源減少，也導致學習成效不佳，學用不合一，他也質疑，現在就有大學學費調漲機制，為何不執行，看來私校也只能自助天助，反求諸己。