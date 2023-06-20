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39學童一夕喪命！IS相關恐怖分子「夜闖宿舍」砍殺　活活燒死人

▲▼烏干達西部Lhubirira國中深夜遭到5名與IS相關組織的武裝分子闖入，砍殺學生並在宿舍縱火，造成至少41人喪命。（圖／路透）

▲烏干達西部一所中學深夜遭到5名與IS相關組織的武裝分子闖入，砍殺學生並在宿舍縱火，造成至少41人喪命。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

東非烏干達一所國中16日遭到與伊斯蘭國（IS）有關的叛亂組織「民主同盟軍」（ADF）武裝分子攻擊與縱火，造成至少41死，其中39人是未成年的學生，另有6人被綁架。烏干達軍方向CNN表示，部分人是被用刀砍死，另一些人則是在宿舍被火活活燒死。現已有20名疑似與ADF有關的合謀者被捕。

根據CNN報導，烏干達靠近剛果邊境的西部城鎮Mpondwe，當地的Lhubirira國中於16日深夜11點30分左右，遭5名ADF武裝分子闖入襲擊。官員表示，他們進入宿舍放火並用大刀砍殺，造成39名學生與2名本地人死亡。另據BBC報導，烏干達通信資訊部長Chris Baryomunsi表示，其中20人遭到砍刀襲擊，另有17人被燒死。

▲▼烏干達西部Lhubirira國中深夜遭到5名與IS相關組織的武裝分子闖入，砍殺學生並在宿舍縱火，造成至少41人喪命。（圖／路透）

▲被燒毀的部分校區建築。

這所國中的學生年齡約在13至18歲之間，但警方表示年紀最小的受害人只有12歲。烏干達軍方發言人Felix Kulayigye向CNN表示，襲擊當下校內有62人。BBC報導則提到，烏干達軍方還透露，ADF叛亂分子殺害了一名學校警衛和3名當地社區成員。

有倖存者宣稱，叛亂分子在砍刀襲擊後向宿舍扔了一枚炸彈。但目前尚不清楚這是否為宿舍起火原因。倖存者補充說，另有6名學生遭到綁架，被武裝分子強迫帶領他們到學校商店以竊取食物，武裝分子隨後越過邊界返回剛果民主共和國（民主剛果）。

▲▼烏干達西部Lhubirira國中深夜遭到5名與IS相關組織的武裝分子闖入，砍殺學生並在宿舍縱火，造成至少41人喪命。（圖／路透）

▲當地民眾被擋在封鎖線外。

烏干達警方19日表示，已有20名與ADF有關的合謀者被逮捕，但其中沒有ADF的實際成員。烏干達當局此前透露，ADF可能是在當地居民的幫助下，耗時數日策劃了這起攻擊。CNN補充，ADF大本營位在烏干達與民主剛果接壤山區，自1990年代中期乘力以來持續進行反政府與恐怖活動，2014年遭聯合國制裁，2021年被美國認定為恐怖組織。今年1月，ADF被指控須對民主剛果一起12死50傷的教堂爆炸案負責。

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