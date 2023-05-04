至少129死！東非盧安達暴雨決堤　深夜土石流住房全毀

▲東非盧安達連日豪雨，上百棟房屋被土石流摧毀。（圖／路透）
實習記者任庭儀／編譯
東非盧安達連日暴雨導致西部塞貝亞河（River Sebeya）決堤，於3日深夜2時左右引發大範圍洪災和土石流，導致上百民房被沖毀，至少129人喪生，鄰國烏干達接壤山區也有6人不幸罹難。
路透報導，國營盧安達廣播局（Rwanda Broadcasting Agency）3日發布一則影片，混濁泥水把道路完全淹沒，並且流速極快沖毀四周房屋。氣象局預測，今年5月國內將出現異常降雨和極端天氣。
盧安達總統卡加米（Paul Kagame）在聲明中表示，「政府正在幫助受災民眾，包括為無家可歸的人提供臨時住所。」
▲▼暴雨過後，民眾忙著將家當搬離被沖毀的住所。（圖／路透）
西部省長哈比特格科（François Habitegeko）指出，如今首要任務是到每棟被摧毀的房屋，救出可能受困廢墟下的人。他補充，一些人已經獲救送醫，由於山區土壤被連日豪雨浸濕，最終釀成土石流，導致道路封閉。
烏干達紅十字會在聲明中指出，與盧安達接壤的基索羅西南部山區有6人罹難，其中5人來自同一個家庭，救援人員已經開始搜尋屍體。據報導，烏干達其他高地也出現洪水摧毀民房的情況，數百人流離失所。
BREAKING:— Rwanda Broadcasting Agency (RBA) (@rbarwanda) May 3, 2023
The death toll from last night's heavy rains and floods continues to rise, with at least 109 people now confirmed dead in Western and Northern Provinces.#RBANews pic.twitter.com/4YycPKHrE4
VIDEO— Rwanda Broadcasting Agency (RBA) (@rbarwanda) May 3, 2023
Imvura yaguye mu ijoro ryakeye yateje ibiza mu Ntara y’Amajyaruguru n’iy’Iburengerazuba. Kugeza ubu imibare y’agateganyo itangazwa n’ubuyobozi bw’izi ntara ivuga ko abantu 109 ari bo bamaze kumenyekana ko bapfuye. #RBAAmakuru https://t.co/MBbIokwsti pic.twitter.com/GOBt21js60
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