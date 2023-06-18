幼孩配合喝藥…卻受抽血、禿頭之苦！受害家長求真相：不能算了

▲新北市某幼兒園餵藥案，園長遭約談。（圖／記者陸運陞翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新北幼兒園餵藥案狂燒，昨（17）日一張孩童為檢驗而剃髮的照片一曝，許多家長心疼不已。有受害家長就曝心聲，說為此要抽血檢驗、採集毛髮，孩子不僅哭到聲嘶力竭，頭皮還禿了好幾塊，「從沒有想過自己與孩子會是社會事件的主角之一，現在網路上各種刻意製造的對立與風向，無疑對受害家長是再次打擊。」

「我就是新聞事件受害家長之一，我孩子就是某些網友口中的『喝藥應該很抗拒，怎麼可能會喝』的幼幼孩子。」臉書粉專「板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟」分享一位受害者家屬的心聲，家長表示，孩子真的就是喝藥很配合的小孩，而且都有午睡習慣，「現在都不知道是幸還是不幸……」

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當新聞爆發時，他原本還心存僥倖，覺得會不會是個案，但各種跡象卻使他越來越擔心，在新聞出了快10天時，才帶孩子去驗血，「當妳看到孩子身上仍有苯巴比妥殘留驗出時，當下心情真的是傷心與憤怒，傷心孩子到底遭遇什麼，憤怒的是，自己為什麼沒有相信孩子其實是在求救了？」還一度合理成是孩子成長階段的情緒行為。

▲新北市某幼兒園餵藥案，教師製作完筆錄，遮臉低頭快步走上警車。（圖／記者戴上容攝）

家長自責，自己就那樣相信前幼兒園老師說的「孩子長大了，在學校被規範變多，所以會變得比較不喜歡來上學」、「進去學校就好了。」後來他靠自己找到另一間新幼兒園，「從頭五天仍對學校有抗拒，到現在是老師牽著手跟我揮手一下就迫不及待進去學校……」這讓他總算放心，但也很氣自己那麼晚才察覺，「也非常痛恨那些對孩子不知道做出什麼可怕事情的惡師們……」

受害家長直呼，他從沒想過自己和孩子會是社會事件的主角，「孩子要因為這事情，到醫院抽血檢驗哭到聲嘶力竭；一群幼幼孩子許久未見，一見面竟是在地檢署，還天真的在地檢署地板玩起玩具車；看到這些幼幼孩子因為採集毛髮，頭皮禿了好幾塊。」

心疼小孩之餘，看到受害家長被質疑的言論，原PO坦言曾經想要放棄，「但這無疑就是在告訴那些曾經傷害我孩子的人，我傷害妳的孩子沒有關係，妳就是會吞下去……想到這邊我就會覺得不能這樣算了。」最後，原PO用hashtag感謝新的幼兒園老師「沒有因此被帶風向而拒絕餵藥」，感激教保員協助家長餵藥，也謝謝願意幫忙發聲的人，「#希望真相可以大白」、「#我與孩子的生活可以恢復平靜」。

※本文獲「板橋區餵毒幼兒園－受害者聯盟」授權引用。