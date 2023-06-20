每年補助2.5萬元！　賴清德端牛肉：縮短5成公私立大學費差距

▲賴清德出席朝陽科技大學暑期志工服務隊授旗典禮。（圖／總統府提供）



記者詹宜庭／台北報導

副總統賴清德20日上午出席朝陽科技大學暑期志工服務隊授旗典禮，會中他提出「公私立大學的學雜費差距，至少縮短5成以上」，並承諾每年補助約新台幣2萬5000元，減輕已借貸的學貸還款壓力；而目前他也已經向總統蔡英文及行政院長陳建仁提出建議和討論，實質減輕大專學生與家庭沉重的學費負擔。

賴清德今日表示，他出身勞工、礦工家庭，在讀大學時申請學費貸款，也打過工來還學費，深知經濟弱勢家庭的苦，對於青年學子及家庭的經濟重擔感同身受。所以，他在行政院長任內，規劃了就學貸款輕鬆還與放寬延後繳款的條件，就是希望可以減輕社會新鮮人的經濟負擔，但他也認為，政府還能做得更多更好。

賴清德說，目前在台灣念私立大學的學費、學貸負擔壓力比較重，和公立大學的學雜費相比，平均差額高達5萬元。因此，政府應該要積極面對公私立大學的落差，每年補助約新台幣2萬5000元，來縮短就讀公立大學與私立大學的差距。

​

「我的目標是縮短至少五成以上。」賴清德強調，他已經向蔡英文及陳建仁提出建議和討論，並達成共識與決心，要繼續健全不足之處，降低公私立大學學雜費負擔差距所導致的社會不公平，並實質減輕大專學生與家庭沉重的學費負擔。不僅從源頭減少學貸借貸，同時也要減輕已借貸的學貸還款壓力，因為年輕人的夢想，不應該被現實的壓力被澆熄，政府會努力來縮減公私立大學的差距。