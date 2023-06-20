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布林肯會習近平談台灣重要性　關切中國在台海挑釁

▲美國國務卿布林肯與中國國家主席習近平會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲布林肯在與習近平會面後的記者會上，關切中國在台海的挑釁行為。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社北京19日綜合外電報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天會見中國國家主席習近平，並在會後記者會強調，美國憂心中國在台灣海峽的「挑釁行為」，台海衝突恐引發全球經濟危機。

據報導，習近平與布林肯是在下午4時30分會見，外媒與中國媒體拍下了兩人握手的照片，而中國中央電視台還播出了習近平在會見時的開場致辭。

路透社報導，根據美國國務院，布林肯與習近平的談話持續了半個多小時。

英國廣播公司（BBC）報導，布林肯在會後記者會上，重申美國長年以來的「一中政策」。他表示：「這項政策並未改變。」

布林肯還稱「我們並未支持台灣獨立」，並解釋說美國不想改變現狀。但他也指稱，他對習近平提及，美國關切中國在台灣海峽的「挑釁行為」。

他表示，如果因為台灣發生危機，可能「引發一場衝擊全世界的經濟危機」。他解釋，每日有50%商業貨櫃運輸途經台海，而且有70%的半導體出口產品在台灣製造。

他形容中美關係「意義重大」，稱兩國都有義務「負責任地」管理雙邊關係，並稱他與習近平在許多「共同跨國利益上」觀點一致。

布林肯表示，他與中國官員的討論皆具建設性。他指稱，他前往中國是為了加強溝通，並且弄清雙方同意及歧異的領域。他也重申，美中競爭不應演變成衝突。

他還指出，有必要穩定美中關係，雙方就全球事務進行了「堅定的談話」，包括「俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭」。

布林肯表示，他呼籲中國協助烏克蘭實現「公正和平」，也跟習近平也討論了北韓局勢。布林肯說，北韓負責任行事，包括停止試射飛彈，符合全球各國共同利益。

他在回答記者提問時另提到，中國不會提供殺傷性援助給俄羅斯。

布林肯說，他提及人權侵犯問題，美國依然「深切擔憂」中華人民共和國對於人權的「侵犯」。他明確提到在新疆、西藏及香港的人權侵犯。

布林肯說，美國並未嘗試在經濟方面抑制中國，中國「經濟普遍成功」也對美國有益，但為保障美國的國家安全，必須守住「某些特定技術」。

根據央視稍早時畫面，習近平在會面時端坐在橫排中央的主席位，包括布林肯在內的美中官員則分坐左右兩直排，與以往他和外賓左右對坐的方式迥異。

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