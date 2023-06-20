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習近平見布林肯代表美中融冰？　大陸外交部：是「禮節性會見」

▲美國國務卿布林肯與中國國家主席習近平會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿布林肯與中國國家主席習近平會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

中國國家主席習近平19日在人民大會堂會見美國國務卿布林肯。19日晚，大陸外交部美大司司長楊濤介紹了布林肯訪華的相關情況。他表示，6月19日下午，習近平主席「禮節性會見」布林肯國務卿，「高屋建瓴」闡明對穩定發展中美關係的原則立場，提出戰略性、指導性意見。

楊濤表示，會見會談是坦誠、深入、建設性的，中方在會見會談中還重點闡述了以下內容。

他指出5大內容，第一是講清了當前中美關係困局的癥結所在。中方指出，當前中美關係處在建交以來最低谷，這種狀況不符合兩國人民根本利益，也不符合國際社會共同期待。導致中美關係陷入低谷的根源在於，美方抱持錯誤的對華認知，制定錯誤的對華政策。

楊濤表示，第二是中美關係歷經波折，美方有必要深刻反思。美方應秉持客觀理性的對華認知，與中方相向而行，維護好中美關係的政治基礎，冷靜、專業、理性處理意外偶發事件，共同管控分歧，避免戰略意外。應不折不扣落實習近平主席和拜登總統峇里島會晤共識，推動中美關係止跌企穩，重回正軌。

他直言，三是提出了穩定中美關係的方向和路徑。中國對美政策始終保持連續性和穩定性，致力於構建穩定、可預期、建設性的中美關係。中美雙方要以對人民、對歷史、對世界負責的態度，扭轉中美關係螺旋式下滑，推動重回健康穩定軌道，共同找到中美在新時期的正確相處之道。當務之急是把兩國元首峇里島會晤共識真正落到實處，根本遵循是習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，這也應該是雙方共同堅持的精神、共同守住的底線、共同追求的目標。

楊濤認為，四是闡釋了中國發展振興的歷史邏輯和必然趨勢，介紹了中國式現代化的鮮明特徵和全過程人民民主的豐富內涵，敦促美方不要拿國強必霸的模板來鏡像中國，不要用西方傳統大國走過的軌跡來誤判中國。

楊濤表示，五是重申了中方在核心利益和重大關切上的底線紅線。中方在台灣、民主人權、道路制度、科技打壓等問題上闡明嚴正立場，提出明確要求。強調台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係最重大的問題，也是最突出的風險。敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，尊重中國主權和領土完整，明確反對「台獨」。要求美方停止炒作「中國威脅論」，取消對華非法單邊制裁，放棄對中國科技發展打壓，不得肆意干涉中國的內政。

第六，他指出，雙方達成了一些積極共識和成果，其中最重要的一條是，雙方同意落實兩國元首峇里島會晤時確定的共識，回到會晤確定的議程。

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