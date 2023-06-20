布林肯結束訪中　中外交官整理6重點：台灣問題是最突出風險

▲美國國務卿布林肯與中國國家主席習近平會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問北京，與中國國家主席習近平等人會面。對此，中國外交部美大司司長楊濤表示，雙方達成一些積極共識與成果，而中方向美方強調，「台灣問題」是中國「利益中核心的核心」，是中美關係最大的問題，也是最突出的風險。

《第一財經》報導，楊濤表示，布林肯訪中此行講清了當前中美關係困局癥結所在，他聲稱第一，雙方關係陷入低谷是因為「美方抱持錯誤的對華認知」，進而制定出錯誤政策。

第二，楊濤說中美關係歷經波折，「美方有必要深刻反思」，應秉持客觀理性的對中認知，共同管控分歧，避免戰略意外。

第三，楊濤表示中國對美政策始終保持連續性與穩定性，中美雙方應對世界負責，避免雙方關係「螺旋式下滑」，應遵循習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則。

第四，楊濤呼籲美方不要拿「國強必霸」的模板套在中國身上，「不要用西方傳統大國走過的軌跡來誤判中國。」

第五，楊濤說中方重申了核心利益和重大關切上的底線紅線，強調「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係最重大的問題，也是最突出的風險。」他敦促美方明確反台獨，並要求美方停止炒作「中國威脅論」。

最後，楊濤稱雙方達成一些積極共識與成果，最重要的是雙方同意落實兩國元首峇厘島會晤時確定的共識。

布林肯在與習近平會面後的記者會上重申，美國長年以來秉持「一中政策」，並且未支持台灣獨立，此行是為加強雙方溝通，避免美中競爭演變成衝突。不過中方拒絕重啟軍事溝通管道。