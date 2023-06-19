端午節關懷弱勢不送米油鹽　高雄宮廟改送這個更實用

▲高雄楠梓區一家宮廟端午節送暖活動送連鎖超市禮券。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

端午節將屆，不少慈善團體、社團紛紛舉行關懷弱勢活動。高雄市楠梓區一家宮廟慈善會今（19）日上午舉行端午慈善送暖活動，有別以往贈送米、油、鹽等民生物資的方式，慈善會為了讓弱勢民眾更有彈性運用的空間，改送連鎖大型超市禮券1200份，讓民眾可以自行運用，買自己需要的東西，拿到的民眾直呼「相當實用」。

▲高雄楠梓區一家宮廟端午節送暖活動送連鎖超市禮券。（圖／記者陳宏瑞攝）

位於楠梓區的高雄市玉皇太子宮慈善會今年結合立委邱志偉辦公室、市議員陳善慧服務處、市議員方信淵服務處、市議員林志誠服務處、市議員黃文志服務處、楠梓區公所、德育環保公司、綠石資源公司、德育匠洗自助洗車等單位，一起發起這項「慈愛心、關懷情」端午送暖活動。

▲高雄楠梓區宮廟端午節送暖活動送連鎖超市禮券。（圖／記者陳宏瑞攝）

玉皇太子宮宮主林金騰表示，每年都會舉辦2次的慈善活動，今年端午節活動共發放1200份的400元的全聯超市禮券，關懷對象以楠梓區和橋頭區為主，希望拋磚引玉，未來能擴大範圍，幫助更多需要幫助的弱勢民眾。

▲高雄楠梓區一家宮廟端午節送暖活動送連鎖超市禮券。（圖／記者陳宏瑞攝）

慈善會理事長張峻華指出，以往慈善團體關懷活動都是以送米、油、鹽等民生物資為主，對部分民眾來說可能不是那麼實用，他們也許需要其他類型種類的民生物資，所以今年才決定改發大型連鎖超市的禮券，希望讓弱勢的民眾可以自己作主，過一個快樂的端午節。