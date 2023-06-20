美13寶爸泛舟出事　為救女兒「他頭撞岩石死亡」！孩子最小才4歲

▲美國一家人玩激流泛舟，育有13名子女的醫師爸卻不幸喪命。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國堪薩斯州的13寶爸哈克（Dustin Harker）9日帶著孩子們到科羅拉多州泛舟，途中橡皮艇不慎翻覆，直接將13歲女兒壓在水裡，哈克為了救女兒，在激流中奮力救援15分鐘，不僅把橡皮艇翻回正面，還將所有人都帶回岸上。但哈克卻因為頭部撞到岩石而失去意識，急救40分鐘仍喪命，留下最小僅4歲的13名子女。

綜合美國CBS與英國每日郵報報導，47歲的神經科醫師哈克9日與教會友人和他13名孩子中的4名子女一起到阿肯色河（Arkansas River）的陽光瀑布（Sunshine Falls）玩泛舟活動。哈克一家人幾年前也曾在同個地點泛舟過，但這次因為降雨量大，水流比平時更加洶湧，竟造成天人永隔的悲劇。

報導稱，當時和哈克搭乘同一艘橡皮艇有3名子女，包含17歲與15歲的2名兒子和一名13歲女兒，而另一名18歲女兒則乘坐別艘橡皮艇。哈克的嫂嫂表示，橡皮艇在接連不斷的激流中翻覆，他13歲的女兒被困在底下，哈克見狀奮力把橡皮艇翻回來，幫助女兒脫困，還將所有人推上橡皮艇，最終所有人都掙扎著上了岸。

▲堪薩斯州13寶爸哈克救回子女，自己卻意外身亡。（圖／翻攝自GoFundMe）

嫂嫂說，不幸的是，哈克在水下待了15分鐘，那時他已經喝進太多水，急救過程中原本他還能夠說話，但很快就失去反應，心肺復甦術進行了大約40分鐘，仍然回天乏術。

驗屍後出現意外結果，因為哈克的死因並不是溺水，而是2處腦血腫。據法醫推論是哈克被甩出橡皮艇時，頭部撞到河床岩石，腦部創傷奪走了他的生命，但在人生的最後關頭他仍設法救回了女兒。

哈克離世後留下結縭25年的妻子艾密麗（Emilie）與他們的13名子女，老大現年23歲，接著依序有21歲、20歲、18歲、17歲、15歲、13歲、2名12歲、10歲、7歲、6歲的11名子女，老么則年僅4歲。親戚為一家人創立了眾籌頁面，目前已經募到超過3.3萬美元（約新台幣102萬元）。