懷胎8個月被2男狂開14槍　22歲女模「垂死生下女嬰」不治身亡

▲女子臨死前生下女嬰。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國華盛頓特區發生槍擊事件，22歲孕婦薩米亞(Samya Gill)與男友坐在車裡時，突然有另外一輛車靠近後停下，2名男子下車後突然朝他們連開至少14槍，情況危急的她後來被緊急送醫，以剖腹產方式生下孩子便身亡。

懷有8個月身孕的女模薩米亞，15日上午11時20分左右和男友一同搭車，卡在車陣時，搭乘另外一輛車的2名槍手突然下車，朝他們狂開多槍後，留下被打到滿是彈孔的車輛便離開。

Pregnant woman shot dead in DC; baby in critical condition: police https://t.co/4HHaihpHXx pic.twitter.com/v3i2SM1a9t — Allison Papson (@AllisonPapson) June 15, 2023

薩米亞與男友中槍後，一度試圖開車前去醫院求救，但開到半路便停下來，後來由醫護人員將薩米亞緊急送醫，然而她緊急剖腹產生下孩子後不幸身亡。母親表示，女兒是一名女模，平時並沒有與人結怨，「我覺得她只是在錯誤的時間出現在錯誤的地點」。

警方公布監視器畫面，認為槍擊事件是有針對性目的，但目前尚無法確定犯案動機，希望民眾能幫忙提供槍手線索。死者家人則在網路上發起募款活動，對外表示，女嬰雖然順利出生但是狀況不好，家屬面臨龐大的經濟壓力，希望大家能夠幫忙。