杭州企業開出5萬月薪想徵50人　半年後只來了兩人

▲杭州某間機械傳產類公司開50職缺，半年僅2人應聘。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

進入6月的畢業季，大學生們即將離開校園前往職場，部分企業也趁此時機廣開職缺吸引新血加入。不過，在杭州的某間機械傳產類上市公司卻陷入徵才危機。根據該企業開出的用人條件，本科應屆畢業生月薪12000元人民幣（約5.1萬元新台幣），每年領13個月，還有2000元人民幣（約8600元新台幣）安家費和多種福利。

▲畢業季到來，不少畢業生積極參與求職活動。（示意圖／CFP）

《金融界》報導，該企業原計劃招聘50多人，努力了半年，卻只招到了2名符合條件的畢業生。

根據該企業張姓招聘負責人透露，公司在應用工程師和機械工程師的職位上非常缺人，因此才希望能一次大舉招聘約50人，不過，傳產業招人背後還得面臨到不同的因素影響。

張姓招聘負責人表示，「一方面，製造業工種辦公環境不如寫字樓（辦公樓），在面試初期，就勸退了部分應聘者；另一方面，不少來杭州找工作的應屆畢業生，熱衷的行業都是互聯網（網路）、電商，他們更希望自己的第一份工作離主城區近一點，而臨平大多企業多為高端製造業，又不在主城區，不是畢業生的首選。」

2022年第四季度大陸招聘大於求職「最缺工」的100個職業排行榜顯示，相較於2022年第三季度，製造業缺工狀況持續，其中，汽車行業相關職位缺工較為突出，「汽車零部件再製造工」、「工程機器人系統操作員」、「汽車工程技術人員」等職業新進排行，「汽車生產線操作工」位列排行前十。