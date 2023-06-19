　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

職場遇到性騷擾怎麼辦？哪些行為、處理步驟、如何申訴一次看

文／Workworks職場人

「公司同事每次問問題都貼在肩膀上⋯覺得被卡油很不舒服」，職場人們曾經遇過以上經驗嗎？無論在校園或是職場工作上，是不是曾經都有過感受到主管或是同事故意靠得很近，卻又不確定是否造成「性騷擾」經驗呢？本篇編輯將分享構成性騷擾因素、遇到性騷擾的建議步驟，職場人們繼續看下去！

哪些狀況構成性騷擾？

職場人們認為對方做出哪些行為才能構成性騷擾呢？其實只要有「肢體接觸及言語騷擾」，與性或是性別相關卻違背當事人意願造成不快感受，都有可能構成性騷擾的問題，最常見的情況包含開黃腔、評論身材、肢體碰觸親密部位、傳送色情圖片、跟蹤及不當追求、以利益交換（升職調薪）作為條件提出要求等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

遇到職場性騷擾處理步驟

1.明確表達自己厭惡

倘若職場人們不幸遇到性騷擾情況時，請不要選擇一個人獨自忍耐，試著明確向對方表示自己的厭惡，對方或許會以玩笑為藉口敷衍帶過，建議職場人們堅定地拒絕，讓對方清楚並尊重你的底線。

2.記錄發生過程

除了明確表達自己立場，職場人們也務必紀錄發生過程，且內容越詳細越好，包含性騷擾構成的時間、地點、在場的人、說的內容、做了什麼事⋯等等，畢竟有留下證據比較好說話，也能幫助整個申訴程序的進展更順利。

3.向工作單位及警政婦幼機構申訴或報案

雖然我們都會擔心丟臉或是麻煩到他人，但是職場人們遇到性騷擾狀況時，試著勇敢向工作單位或是警政婦幼機構申訴報案，按照《性別工作平等法》的規定，公司在知情之後必須立即展開調查行動，也會暫時避免雙方有工作上的接觸。

期望職場人們無論是在校園生活或是職場工作上，皆能避免遇到性騷擾的情況！

【延伸閱讀】

遇到真的衰！盤點職場常見8種神經病同事＋對應法，情勒系「受害者類型」最可怕？

累死你的不是工作是同事！職場超討人厭「7種有毒同事」：功勞小偷、搭便車慣犯最難對付

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／黃子佼送醫急救　身上多處受傷
快訊／黃子佼送醫前留話孟耿如！　「請大家幫我照顧」
快訊／黃子佼送醫！　意識不清
快訊／黃子佼緊急送醫！　現場畫面曝光
快訊／黃子佼失蹤！　經紀人曝孟耿如狀況
快訊／黃子佼驚傳送醫！
快訊／黃子佼失聯！　刪3段自白片「45萬粉專也消失」
快訊／刪光3影片　黃子佼「粉專突然關了」
快訊／黃子佼認了「孟耿如10年來全不知情」：有些事掀開會流血
快訊／黃子佼怒轟「陶姓藝人」：煩不煩，乾你屁事！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

幼教總會喊「老師不餵藥」　教育部：託藥措施是教保服務內容

傳奇名琴奧雷．布爾隆重獻聲　奇美博物館蘇顯達小提琴獨奏會登場

黃子佼「3段影片」懶人包　早期是王八蛋、跟妻小道歉

酷航「少一顆輪胎」降落桃機　前機長：地勤維修問題比較大

快訊／刪光3影片　黃子佼「粉專突然關了」IG也關閉

職場遇到性騷擾怎麼辦？哪些行為、處理步驟、如何申訴一次看

快訊／黃子佼刪光影片！

黃子佼狂點名「為什麼他們可以逃過」：我就是要說，管你去死

像肉粽「整串整串」爆出！端午節前第3爆　網傻：還有好男人嗎

演藝圈大地震！　受害女血淚控訴「第一句話」就暗示黃子佼

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

被理髮姨吹整恨天高造型　他哭笑不得：真的有帥？

宥勝人設翻車「襲胸女員工」！　認錯道歉…黃子佼曾拒同台

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

性騷連環爆！王月喊「不能再發生」　聞黃健瑋也遭影射..嚇歪：喔不

Ella扮「超醜鬼臉」全場笑翻XD　偷襲賈靜雯：身材真好！

幼教總會喊「老師不餵藥」　教育部：託藥措施是教保服務內容

傳奇名琴奧雷．布爾隆重獻聲　奇美博物館蘇顯達小提琴獨奏會登場

黃子佼「3段影片」懶人包　早期是王八蛋、跟妻小道歉

酷航「少一顆輪胎」降落桃機　前機長：地勤維修問題比較大

快訊／刪光3影片　黃子佼「粉專突然關了」IG也關閉

職場遇到性騷擾怎麼辦？哪些行為、處理步驟、如何申訴一次看

快訊／黃子佼刪光影片！

黃子佼狂點名「為什麼他們可以逃過」：我就是要說，管你去死

像肉粽「整串整串」爆出！端午節前第3爆　網傻：還有好男人嗎

演藝圈大地震！　受害女血淚控訴「第一句話」就暗示黃子佼

外籍女大生遭騙12萬5　囂張詐團再索34萬面交！警逮23歲車手

人民幣今起也可以買港股！　專家：進一步推動人民幣國際化

小資女存錢該避開的5個消費陷阱　「正確花錢」比縮衣節食更有用

快訊／黃子佼毀滅式爆料後…「身上多處受傷」意識不清！送醫急救

紀念保生大帝飛昇得道988周年　學甲慈濟宮健走2千人參加

「3公尺厭世橘貓」快閃宜蘭！端午2天到烏石港　網呼：該出動了

台中救護車執勤鳴笛路口遭撞！傷患平安轉車送醫

先筆記！　超商「大杯美式／拿鐵買2送1」連4天搶喝

聯電搶攻半導體人才　與國立高雄科大合辦設備基礎實作課程

幼教總會喊「老師不餵藥」　教育部：託藥措施是教保服務內容

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

宥勝性騷大翻車　被害人再出聲

黃子佼刪光影片！

演藝圈核彈！黃子佼「強吻少女拍裸照」　全場嚇瘋

先知是「他」！　嗆黃子佼「那事兒需要我說嗎」：噁心

即／高雄4醫不當使用苯巴比妥　逾20名幼童受影響

即／高雄稽查違規用藥　4醫不當用藥遭停業

高雄名醫用苯巴比妥被停業　幼兒吃神藥乖乖睡

宥勝摟孟耿如「啄木鳥式猛親5下」　超扯影片被挖出

黃子佼狂點名「為什麼他們可以逃過」

勞動部研議明年基本工資　確定連8漲

連假雨區擴大　變天地區曝

愛情長跑10年　58萬YTR「法國被求婚」！

他水煮蛋吃到全白蛋黃　專家曝原因

AI生成100國美女　讓鄉民驚呆了

更多熱門

相關新聞

黃子佼狂點名「為什麼他們可以逃過」

黃子佼狂點名「為什麼他們可以逃過」

今（19）日有女網友爆料曾被一名已婚男主持人強吻、拍裸照，事後黃子佼發布影片承認就是他，並接連點名大小S、姓「賈」的、夏宇童等人。影片曝光後，不少網友都直呼，「自己問題還拉那麼多人下水」、「真的很爛也很會牽拖 ，自己做錯事還要把你媽劈腿事情扯進來」。

黃子佼曝「陷A片文化」學習片中劇情：真的有點變態

黃子佼曝「陷A片文化」學習片中劇情：真的有點變態

遭控性騷賴香伶前助理　邱臣遠：將提告捍衛名譽

遭控性騷賴香伶前助理　邱臣遠：將提告捍衛名譽

宥勝摟孟耿如「啄木鳥式猛親5下」　超扯影片被挖出

宥勝摟孟耿如「啄木鳥式猛親5下」　超扯影片被挖出

林靜儀嗆藍：要提名傅崐萁、陳雪生？

林靜儀嗆藍：要提名傅崐萁、陳雪生？

關鍵字：

Workworks職場人性騷擾職場

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃子佼遭爆「強吻少女拍裸照」認了

快訊／黃子佼砲大小S、唐綺陽！「所以你都沒秘密嗎」

宥勝爆外遇2年…妻曾認「他過偽單身生活」！

黃子佼怒揭「13名藝人醜聞」：管你們去死！

即／黃子佼自拍認性騷後失聯！送醫畫面曝光

大咖男主持人爆「強吻少女拍裸照」！她崩潰大哭

快訊／黃子佼驚傳送醫！　恩師張小燕找不到人急尋

宥勝曾甩蕾媽「無縫交往白富美」！隋棠中槍

黃子佼開戰吳宗憲！隱忍多年「最不爽一件事」

宥勝性騷大翻車　被害人再出聲

黃子佼認性騷！爆「大小S嗑藥」：我也被硬塞

快訊／國3追撞1死1命危　7家屬跪遺體旁求急救

蕾媽替宥勝道歉！間接證「抓包外遇」忍2年

黃子佼怒轟「陶姓藝人」：煩不煩干你屁事！

黃子佼認了「強迫少女拍裸照」！

更多

最夯影音

更多
楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」
瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面