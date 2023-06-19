職場遇到性騷擾怎麼辦？哪些行為、處理步驟、如何申訴一次看

文／Workworks職場人

「公司同事每次問問題都貼在肩膀上⋯覺得被卡油很不舒服」，職場人們曾經遇過以上經驗嗎？無論在校園或是職場工作上，是不是曾經都有過感受到主管或是同事故意靠得很近，卻又不確定是否造成「性騷擾」經驗呢？本篇編輯將分享構成性騷擾因素、遇到性騷擾的建議步驟，職場人們繼續看下去！

哪些狀況構成性騷擾？

職場人們認為對方做出哪些行為才能構成性騷擾呢？其實只要有「肢體接觸及言語騷擾」，與性或是性別相關卻違背當事人意願造成不快感受，都有可能構成性騷擾的問題，最常見的情況包含開黃腔、評論身材、肢體碰觸親密部位、傳送色情圖片、跟蹤及不當追求、以利益交換（升職調薪）作為條件提出要求等。

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遇到職場性騷擾處理步驟

1.明確表達自己厭惡

倘若職場人們不幸遇到性騷擾情況時，請不要選擇一個人獨自忍耐，試著明確向對方表示自己的厭惡，對方或許會以玩笑為藉口敷衍帶過，建議職場人們堅定地拒絕，讓對方清楚並尊重你的底線。

2.記錄發生過程

除了明確表達自己立場，職場人們也務必紀錄發生過程，且內容越詳細越好，包含性騷擾構成的時間、地點、在場的人、說的內容、做了什麼事⋯等等，畢竟有留下證據比較好說話，也能幫助整個申訴程序的進展更順利。

3.向工作單位及警政婦幼機構申訴或報案

雖然我們都會擔心丟臉或是麻煩到他人，但是職場人們遇到性騷擾狀況時，試著勇敢向工作單位或是警政婦幼機構申訴報案，按照《性別工作平等法》的規定，公司在知情之後必須立即展開調查行動，也會暫時避免雙方有工作上的接觸。

期望職場人們無論是在校園生活或是職場工作上，皆能避免遇到性騷擾的情況！

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