學生求職最愛「TOP 10企業」公開　藥妝店應徵夯、冠軍是連鎖咖啡店

文／Workworks職場人

每年6至7月不僅是畢業季也是求職旺季的到來，相信近期一定有不少應屆畢業生們忙著投履歷及應徵新工作，本篇編輯根據104資料庫將分享「學生最愛話題企業TOP10」，提供給職場人們參考！

TOP10.DAISO大創

首先位於學生最愛話題企業TOP10為「日本DAISO大創」，主打親民價格及多樣性與獨特性產品的大創百貨，不僅提供各式收納、廚房、迪士尼、居家清潔等好物，就連零食餅乾也都有販售，編輯建議有興趣應徵DAISO大創的職場人們，除了訓練基礎日文對話，也能多了解櫃檯業務等相關工作。

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TOP9.WATSONS屈臣氏

位於學生最愛話題企業TOP9為「WATSONS屈臣氏」，屈臣氏堪稱是提供給大家最齊全的個人藥妝商品購物選擇，不論生活用品或是化妝品都能在藥妝店找到，編輯建議有興趣應徵WATSONS屈臣氏的職場人們，不妨可以培養自己的美妝潮流趨勢及基礎的藥妝知識。

TOP8.Mister Donut多拿滋

甜點控的最愛！位於學生最愛話題企業TOP8為「Mister Donut多拿滋」，MisterDonut為全台最大的連鎖甜甜圈專賣店，至於員工工作內容包含開閉店作業、收銀、甜甜圈裝飾加工包裝、商品介紹、飲品製作等，且Mister Donut甜甜圈店位置普遍落在交轉運聚點及各大商場百貨內，以交通考量選擇上非常便利！

TOP7. くら寿司Kura Sushi

位於學生最愛話題企業TOP7為來自日本大阪的迴轉壽司品牌「くら寿司Kura Sushi」，藏壽司除了百貨店面外，更有幾家獨立門市裝潢設計走日式風格，吸引網美拍照打卡，至於工作內容包含顧客接待、設備介紹、櫃檯結帳、壽司製作、環境清潔與整理等，貼心的是藏壽司企業擁有完整的教育訓練，由前輩帶領著新員工們熟悉工作事務。

TOP6.COSMED康是美

位於學生最愛話題企業TOP6為「COSMED康是美」，除了販售藥妝保養、保健食品之外，也有販售香水香氛及飾品等商品，且康是美公司也會設立一些課程提供給員工自由報考及參加，編輯建議有想應徵康是美工作的職場人們，可事前了解相關藥品及保健食品等知識。

TOP5.爭鮮餐飲

位於學生最愛話題企業TOP5為「爭鮮餐飲」，身為台灣最大迴轉壽司品牌的爭鮮餐飲，旗下含有「爭鮮迴轉壽司、爭鮮外帶壽司、定食8及Magic Touch 点爭鮮」四大品牌，假設沒有餐飲相關行業工作經歷的職場人們也別擔心，爭鮮餐飲提供完整餐飲技能操作教育訓練，期望能與對餐飲業具有熱忱的人合作！

TOP4.POYA寶雅

位於學生最愛話題企業TOP4為「POYA寶雅」，主打連鎖經營銷售美妝生活百貨的寶雅，不僅打造明亮寬敞的購物環境，同時也滿足顧客一次購足所需用品的期待，至於工作內容包含商品陳列、補貨上架、倉庫整理、賣場環境維護、顧客收銀結帳等。

TOP3.UNIQLO

位於學生最愛話題企業TOP3為「UNIQLO」，日本平價時尚品牌UNIQLO深受台灣人喜愛，近期不僅活躍於百貨店面，前年也首度開設高達千坪店舖的旗艦店，編輯建議有想應徵UNIQLO的職場人們，可以先嘗試了解商品介紹銷售、基礎的顧客接待應對等，倘若沒有任何服飾產業的工作經驗也別擔心，企業有提供紮實的員工訓練，提供給職場人們學習。

TOP2.全聯福利中心

請支援收銀！位於學生最愛話題企業TOP2為「全聯福利中心」，身為台灣連鎖超級市場據點最多的全聯福利中心，主打販售食品乾貨、生鮮食品及生活雜貨用品，編輯建議有興趣應徵全聯福利中心的職場人們，可以多查詢、了解曾經有做過櫃檯業務及商品陳列補貨相關工作的人的經驗。

TOP1.路易莎咖啡

學生最愛話題企業排行冠軍出爐啦！根據「路易莎咖啡」官網指出，員工在此上班不到一年的時間調薪將近3000元，且獎金在111年下半年發出的奬金額度已較去年增加40.23％，讓不少應屆畢業生躍躍欲試，至於工作內容包含咖啡及其他飲品調製、製作簡易餐點輕食以及咖啡豆及沖煮器具之專業介紹和銷售等。

以上為「學生話題企業TOP10」排行榜單，職場人們最想應徵哪個工作呢，歡迎跟編輯分享唷！

Source：104資料庫

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