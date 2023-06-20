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美中重啟外交對話　日相岸田文雄考慮訪問中國可能性

▲日相岸田文雄。（圖／路透）

▲日相岸田文雄表示，也在思考訪中的可能性。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京19日專電

日媒報導，美中為實現兩國領袖會談，正展開外交對話。日本政府也在探索日中領袖會談的可能性。為了促使冷卻的日中關係回溫，日中兩國正致力推動經濟交流。

「日本經濟新聞」報導，日本首相岸田文雄18日在母校早稻田大學演講，回答學生提問時說：「我也在思考訪問中國一事。」

由於中國在東海、南海企圖改變現狀，岸田在演講時說：「日本要求中國做出負責任的行動。」他還說：「希望日中兩國之間能推動具建設性及穩定性的關係，這是我的基本想法。」

日本前首相安倍晉三在首相時曾與中國國家主席習近平約好在2020年春天歡迎習近平到日本進行國是訪問。但後來受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐全球的影響，此計畫擱置，日中兩國領袖間的往來暫停。

日本政府在安全保障問題上對中國展現不讓步的態度，但樂見日中兩國經濟交流。

今年3月，在中國北京市的安斯泰來製藥公司（Astellas Pharma）的日籍男性主管遭中國拘押，中方至今未說明事情經過。日本企業期待日中兩國領袖能協商，早日讓被拘押的日本企業人士釋放。

此外，讓日本政府感到頭痛的是2023年「春天至夏天左右」東京電力公司福島第一核電廠將把積存的含氚核廢水（即ALPS處理水）排入海洋的計畫。對此，中國強烈反對，日中領袖之間是否能就此事做好意見溝通，備受期待。

日經報導，日方難以判讀中方的做法。日本政府相關人士指出，今年5月日本身為今年七大工業國集團（G7）輪值主席國，在廣島舉辦G7領袖高峰會之前，曾探詢日中領袖舉行線上會議一事，但中方沒回應。

報導說，今年8月上中旬，中共現任及卸任高幹將有討論國政重要課題的「北戴河會議」，這段期間中國的外交活動很少。如果日中領袖會談8月無法舉行，可能要等到9月在印度召開的20國集團（G20）領袖峰會，或是11月在美國舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會時。

報導說，日本政府曾有一段苦澀的記憶，就是1971年美國政府在與中國極機密交涉後，閃電宣布美國總統尼克森將訪問中國。此計畫到公布前最後一刻才讓日本政府知曉，日本政府倍感震撼。1972年2月尼克森訪中，協商美中建交。

日本政府相關人士表示，現在期盼美中重啟對話能成為重新調整日中關係的契機。

「每日新聞」報導，對於美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪中，日本政府發言人、官房長官松野博一今天在例行記者會上表示，美中關係的穩定對國際社會極為重要，日本期盼在與同盟國美國強固互信關係之下，推動各項合作，同時要求中國負起身為大國的責任。

對於岸田訪中一事，松野僅說：「現階段未做任何決定。」

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