中國籍研究員在日被捕！疑涉千人計畫　外交部：向日方表達關切





▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

日本警視廳拘捕一名中國籍研究員權恒道，懷疑他涉及中國政府的「千人計劃」，並將先進科技研究成果及商業機密洩露給中國企業。對此，大陸外交部新聞發言人毛寧19日表示，「中方注意到有關報導，對此高度關注。我們已通過外交管道向日方表達嚴重關切。」

毛寧強調，要求日方切實維護中國公民的合法權益，希望日方切實尊重法制、市場經濟和公平競爭原則，為中日科技交流合作創造良好環境。

日媒報導，東京警視廳15日逮捕位於茨城縣築波市的國立研究開發法人產業技術綜合研究所（AIST）的中國籍高級主任研究員權恒道。

日本警視廳公安部表示，權恒道在2018年4月13日下午4點半左右，將氟化合物合成的相關研究數據，通過電子郵件發送給了一家境外企業，涉嫌違反《反不正當競爭法》。該企業是生產化學製品的公司，在日本國內也有代理公司。氟化合物合成技術，是用於生成變壓器等高絕緣性氣體的先進技術，也與防止全球變暖有關。公安部認定權恒道涉嫌洩露的信息屬於商業秘密。權恒道則否認指控。

產業技術綜合研究所是日本國內研究尖端技術的最大規模研究機構，權恒道自2002年起在此任職，是該研究所領域研究小組中的中心人物。權恒道曾在被指與解放軍有關連的北京理工大學任教，警方也懷疑權恒道參與中國招攬外國學者的「千人計畫」，藉竊取他國技術換取高額報酬。

「產業技術總合研究所」則表示，對職員被逮捕深感遺憾，將全面協助警察搜查，並嚴正處理。日本經濟產業大臣西村在16日內閣會議結束後的例行記者會上表示，非常遺憾以此種形式出現逮捕者，今後將探討如何加強保護信息安全的措施。