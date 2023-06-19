黃子佼求全裸「拍春夢藝術照」！女大生淚訴：要我扶他下面

▲黃子佼被爆出性騷擾風波。（圖／記者林敬旻攝）



記者施怡妏／綜合報導

近日#metoo風暴連環爆，演藝圈大咖主持人黃子佼19日被控曾對17歲少女強吻、拍裸照，他本人稍早透過影片認錯道歉，如今又有一名受害者指控，2013年黃子佼找她拍攝藝術照，全裸與假人台拍攝性愛照片；後來黃子佼稱「沒感覺」，竟直接脫衣服躺在地上，要求女子扶他的生殖器官，並做出舔的動作。

臉書專頁「和我一起．走在法國的365天」是一個移居法國的女子Zofia所設，泣訴17歲時遭黃子佼在車內強吻的不堪往事，如今有受害者私訊她，當年也曾被黃子佼性騷擾。

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受害者表示，2013年黃子佼找她拍展覽主題照片「人魚」，需要全裸背面、頭往後仰、頭髮快遮住屁股的畫面，那時她才大學，被藝人找去拍照很期待。當天速速拍完「人魚」，準備要離開時，黃子佼留她下來，想請她拍攝「春夢」主題照片，「就是假裝我走進男生的夢裡」。

黃子佼搬出假人台，要女子全裸跟假人台互動，「很像做愛的互動」，但拍了幾張後，黃子佼稱「沒感覺」，於是脫掉上衣躺在地上，要女子把他當作假人台，直接跟他互動。

▲受害女回憶當時的狀況。（圖／翻攝自FB／和我一起．走在法國的365天）



女子傻眼內心不願意，但不知道如何拒絕，只好照著黃子佼的指令，「扶他下面，假裝舔他（沒碰到），還坐在他上面，把他下面壓著不要碰到我，全程過程他都在拍照，拍我跟他的假做愛畫面」。

拍攝結束後，黃子佼給女子2000元，女子一頭霧水，「不知道是什麼意思，因為一開始沒有說拍攝有付費」。後來女子把這件事情跟好友說，「她們告訴我，她們只去拍了人魚，男生就給她們6000-8000元？」

女子坦言，因為春夢主題是黃子佼當下提出的，所以沒有文字訊息當作證據，但這件事情攝影圈很多人知道，「不知道還有沒有人被拍這主題，希望大家都安安全全，不要成為第二個我」。