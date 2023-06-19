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快訊／新北瑞芳男陰陽海失足！　跌墜3m深坡坎撞破頭

▲▼新北瑞芳陰陽海，男跌落坡坎撞破頭。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北瑞芳男跌落坡坎撞破頭。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／新北報導

新北市瑞芳區台2線78.5k、陰陽海處今(19日)下午3時35分許傳出意外事故，一名年約50歲的男子失足跌落坡坎，警消到場時，發現男子墜落約3米深，頭部有外傷，立即包紮止血，並將其搬運上岸送醫；幸男子意識清楚，暫無生命危險。

警消呼籲，民眾除應理性飲酒外，也要隨時注意週邊環境，如果民眾在岸際倘遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打119或118報案，讓救援單位能第一時間投入能量執行救援。

▲▼新北瑞芳陰陽海，男跌落坡坎撞破頭。（圖／記者郭世賢翻攝）

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