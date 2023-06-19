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外籍女大生遭騙12萬5　囂張詐團再索34萬面交！警逮23歲車手

▲▼ 女大生積蓄全遭詐，竹崎警逮車手，所長更菩薩心腸伸援手自掏腰保2萬元。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲女大生積蓄全遭詐，竹崎警逮車手。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

竹崎分局樂野中和聯合所接獲女大生報案稱加入Line投資群組被以假投資詐騙，積蓄12萬5000元全被騙，已無生活費過活，樂野中和聯合所邊受理邊安撫女大生情緒，所長蔡得知其為外籍學生並獨自一人在臺生活念書，無親人可依靠，即展菩薩心腸自掏腰包拿2萬元生活費予女大生救急，要其不要想不開也不要再匯錢給詐騙集團，女大生說詐騙集團不斷打電話恐嚇需再匯款，她已借35萬元準備要匯款給詐騙集團，所幸警方勸說才打消匯款念頭最終逮獲取款車手。

▲▼ 女大生積蓄全遭詐，竹崎警逮車手，所長更菩薩心腸伸援手自掏腰保2萬元。（圖／記者翁伊森翻攝）

竹崎分局立即成立專案小組偵辦追查，該詐騙集團食髓知味又於警察節前夕6月14日向女大生要詐騙面交34萬元，專案小組於面交地點埋伏並全程蒐證，當場逮捕取款89年次的邱姓車手。

▲ 女大生積蓄遭詐，竹崎警不僅逮車手，中和派出所蔡崇瑾所長還自掏腰包2萬元協助女大生。（圖／記者翁伊森翻攝）

竹崎分局長閻百川表示，中和派出所蔡崇瑾所長，受理外籍女大生遭受詐騙，除了積極偵辦，終能逮獲車手，更因外籍女大生獨自一人在臺生活讀書，積蓄遭騙光，生活困窘，他自掏腰包2萬元給予女大生當生活費，認真負責之工作態度及善心，同時呼籲投資理財請找合法管道，千萬不要加入來源不明的Line群組或是誤信不明簡訊投資內容，以免詐欺集團趁隙而入騙取金錢，並可撥打165反詐騙專線或110查證諮詢，避免成為受害者。

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