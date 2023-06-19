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社會 社會焦點 保障人權

打詐研討會砲聲隆隆　檢座點名「NCC+金管會+數發部」防詐不力

▲▼檢察司林彥均主任檢察官。（圖／劍青檢改提供）

▲檢察司主任檢察官林彥均建議，應當針對高風險名單進行開戶限制及功能管制。（圖／劍青檢改提供）

記者劉昌松／台北報導

劍青檢改與最高檢察署周末舉辦打詐實務與防詐策進研討會，由第一線打詐檢察官說明目前打詐亂象，直指今年1月到3月大陸來台觀光客僅有2萬9千人，但國內五大電信業者提供的中國人士來台漫遊門號，竟然高達100萬5千支，顯然有超過97萬支是不正常用途。另外第三方支付平台業者已經膨脹到超過一萬多家，但金管會和數位部始終毫無作為，這種縱容犯罪的態度，引起現場檢察官不滿。

這場打詐研討會吸引超過800人報名，現場超過70位檢察官出席，這是首次由第一線檢察官主動倡議，針對當前政府治理亂象，檢察官提出具體治理方案。檢察官林達痛批人頭帳戶亂象，開戶太過容易根本不珍惜，隨便販賣抵債，被抓到人頭帳戶都辯說上網申請貸款被騙走，找工作被騙走，密碼寫在提款卡被面就遺失，非常輕率，15年來這種大約20萬人被移送，這些都應該列為黑名單，限制個人總持有帳戶只剩一個，否則只會讓整個詐騙產業更加便利蓬勃。

▲▼新北地檢署黃孟珊。（圖／劍青檢改提供）

▲新北地檢署黃孟珊直批行政院推出打詐國家隊1.5，根本是國家級詐騙。（圖／劍青檢改提供）

基隆地檢署檢察官劉星汝呼籲，網銀應當有效且智慧監理，即時管控，設法降低被害人款項遭迅速轉走的風險。新北地檢署檢察長余麗貞更直言，中國信託銀行帳戶已經成為詐騙集團的最愛，呼籲銀行應當積極管制。檢察司主任檢察官林彥均建議，應當針對高風險名單進行開戶限制及功能管制，並提出法制方面的明文化建議。

橋頭地檢署楊翊妘檢察官和施家榮檢察官也專題報告，希望能改變警方移送的管轄方式，讓案件統合偵辦才能有效打擊犯罪，否則，警方大量重複移送，且割裂證據和案件，已幾乎癱瘓全國各地檢署。

▲▼雲林地檢署黃薇潔檢察官。（圖／劍青檢改提供）

▲雲林地檢署檢察官黃薇潔反應信業者提供大量中國人士來台漫遊門號，NCC卻稱無法可管。（圖／劍青檢改提供）

此外，雲林地檢黃薇潔檢察官揭露今年1月到3月，大陸來台觀光客僅有2萬9千人，但國內五大電信業者提供的中國人士來台漫遊門號，竟然高達100萬5千支，顯然有超過97萬支是不正常用途，但當她直接向主管機關國家通訊傳播委員會NCC反映嚴重性，得到的回應都是無法可管，讓她非常無奈。

基隆地檢署主任檢察官陳照世，以及新北地檢檢察官進行黃佳彥都針對電之帳戶的亂象指出，利用假門號驗證冒名申辦的亂象，要求金管會應該責令電支業者全面提升申辦嚴謹度，並且應該限制僅本人名下門號進行驗證等程序，降低冒名申辦的亂象。

▲▼橋頭地檢署鄭子薇檢察官。（圖／劍青檢改提供）

▲橋頭地檢署鄭子薇檢察官批數位部聲稱不負責監理「第三方支付」導致亂象愈演愈烈。（圖／劍青檢改提供）

第三方支付的亂象更是遭到全場檢察官的一致批判。橋頭地檢署檢察官鄭子薇指出，第三方支付平台業沒有資本額門檻，沒有任何開業資格限制，平台業者每天可以產生超過數十萬個虛擬帳號，進行代收代付，但金管會和數位部始終毫無作為，這種縱容犯罪的態度，引起現場檢察官不滿。

鄭子薇表示，目前交易規模20億元以下劃歸數位部管理，但數位部長唐鳳竟然公開表示，數位部只負責「發展」，不負責「監理」，導致當前整個亂象愈演愈烈。與會的台北地檢署檢察官蕭永昌援引《數位發展部組織法》第2條規定，明文指出職掌「數位經濟相關產業之指導及監督」，打臉唐鳳部長真的知道自己的工作職掌嗎？鄭子薇和蕭永昌一致指出，第三方支付平台業者承攬超過百億以上的代收代付和資金流動，未來甚至兼具存匯功能，當務之急，應該立即改為特許行業。

▲▼士林地檢署劉昱吟檢察官。（圖／劍青檢改提供）

▲士林地檢署檢察官劉昱吟呼籲金管會參考德國列管個人幣商的規則。（圖／劍青檢改提供）

金管會對於個人幣商不納管，也成為全場檢察官砲轟的焦點。北檢檢察官洪敏超指出，個人幣商以交易虛擬貨幣為營業，動輒超過十億、百億，金額驚人，卻完全不必列管，不必做KYC，更不必登記稅籍繳稅，金管會到現在只願意納管24家自願登記的幣商，其他數以萬計幣商就請他們自律，這是真正有效的管理嗎？洪敏超指出，要有效打詐，絕不能將最高風險的個人幣商都排除納管，在一定交易額和次數以上的個人幣商，就直接準用現行註冊幣商的作業辦法，且必須登記稅籍依法繳稅，接下來更應該推動建立許可制，希望金管會能積極作為。

士林地檢署檢察官劉昱吟更引用歐盟今年6月9日發布的「加密資產市場規則」(Markets in Crypto-assets Regulation，簡稱MiCA)，詳細說明個人幣商列管的重要性和具體規則，建議金管會參考採納。

▲▼行政院政委羅秉成。（圖／劍青檢改提供）

▲行政院政委羅秉成允諾將匯診檢察官建言轉請各行政部門檢討參考。（圖／劍青檢改提供）

研討會現場現場氣氛熱烈，檢察官接力發言，劍青檢改成員台中地檢洪佳業、台北地檢姜長志也都上台痛批個資洩露的亂象，要求內政部應該負起責任，強力督導大型電商定期提報個資與資安計畫，否則就加以裁處裁罰。

研討會最後綜合討論時，新北地檢黃孟珊上台引言，直批當初看到行政院推出打詐國家隊1.5，根本是國家級詐騙，因為詐騙案件量太大，卻沒有任何人力和預算資源，前端行政管理失靈，後端司法已經癱瘓，她也提出許多具體的建議，希望法務部可以採納。檢察司長郭永發則當場承諾，檢察官的意見都會彙整參考，也說明檢察官助理爭取不易，甚至有一些機關阻撓，但法務部會積極爭取，讓檢察官能發揮真正的熱情和量能。

行政院羅秉成政委、檢察總長邢泰釗及高檢署檢察長張斗輝也都親自出席，羅秉成並責成打詐國家隊成員參與聆聽，並在致詞時允諾，檢察官的建言將會由行政院打詐辦公室彙整，轉請各行政部門檢討參考。法務部長蔡清祥長表示，願積極和各行政部門協調，否則猶如上游國土防治不善，下游司法終究氾濫無解，應該從前端行政手段去強化截斷犯罪。邢泰釗總長最後表示，將會把所有檢察官的具體建議紀錄文字，並彙整提供給法務部參考。

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