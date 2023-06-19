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醜聞狂爆！演藝圈「還有誰是清流」　鄉民推2男星：內外都完美

▲▼金城武電影超支7億難產 。（圖／ETtoday資料照）

▲金城武 。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

「#me too」事件燒到演藝圈，有些藝人被控性騷擾後，讓粉絲、民眾感到訝異，相關討論也不斷。就有網友好奇拋問，有哪位男藝人形象好、沒有負面八卦呢？貼文曝光後，被最多人點名的就是金城武，其次則是伍佰。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「形象良好的男藝人，大家首推誰」為標題發文，提到有些男藝人的面具被撕，但其中幾個人並不讓他意外。因此他就好奇，若提到形象好的男藝人，大家會先想到誰？

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還有另名網友以「演藝圈裡面有人完全沒負面消息」為標題發文，提到演藝圈今天的八卦真的太大，似乎很多人都有負面八卦，演藝圈內真的有人完全沒有負面消息嗎？

貼文引發討論，不少網友都覺得金城武形象好，應該不會被爆出黑料，「全世界的好男人只剩下我和金城武了」、「剩金城武了吧」、「就金城武」、「金城武，真是內外都完美」。

▲▼臺北最High新年城2021跨年晚會-伍佰。（圖／記者黃克翔攝）

▲伍佰。（圖／記者黃克翔攝）

除了金城武外，也有不少網友點名伍佰，「伍佰老師吧」、「伍佰，以他的才華，身邊圍繞著美女並不奇怪」、「伍佰我大哥，好像真的都沒他的事，歌照唱」。

也有網友回應，「坤達算嗎？他有料被爆過嗎」、「任賢齊，人品絕對好」、「王中平，無聊又只會種樹」、「直覺韋禮安」、「張信哲，狗仔跟了他好幾個禮拜拍不到東西」、「我推劉青雲，很棒的夫妻檔」、「昨天看廣告，才在想五月天是最後防線吧」、「居然沒人提到梁家輝，好男人代表耶」、「費玉清吧，愛開黃腔反而沒啥醜聞」。

另針對女星，網友則表示，「林依晨」、「林志玲、林依晨，而且都是圈內公認的，應該真的很難得」。

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