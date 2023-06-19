企鵝妹完成挑戰　徒步環台42天「走1075公里」！抵達終點畫面曝

▲企鵝妹抵達終點 。（圖／翻攝自企鵝妹twitch）

記者施怡妏／綜合報導

南韓實況主「企鵝妹」柳允進4月23日在宜蘭打卡，宣布在台灣進行徒步環島旅程，昨（18）日終於走到「台灣的最南端」鵝鑾鼻燈塔，粉絲還製作紅布條，恭喜她完成挑戰，42天的台灣環島之旅，一共走了1075公里，晚上與粉絲一起在酒吧慶祝，還霸氣買單，請粉絲喝酒。

企鵝妹4月23日突然在宜蘭打卡，宣布要徒步環島，走到台灣最南端，親切感十足的她，直播的一舉一懂都受到關注，也獲得不少粉絲斗內，走了42天後，終於在18日抵達鵝鑾鼻燈塔，完成環島挑戰。

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有許多粉絲在終點站等待企鵝妹，紛紛拿出紅布條、自製的牌子，還有粉絲穿著布偶裝、吹泡泡，熱情迎接企鵝妹，讓她超感動，她也向現場的粉絲道謝，還發放簽名照給大家。晚上企鵝妹到酒吧與粉絲喝酒同樂，甚至還霸氣買單，請現場的紛絲喝酒。

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▲企鵝妹完成挑戰。（圖／翻攝自企鵝妹twitch）

有網友在PTT發文驚呼，「實況主的天花板，柳允進太強啦」，也歡迎企鵝妹未來再次到訪美麗寶島台灣。底下網友大讚，「現場還有人自己做背心支持」、「真心佩服」、「她應該感動到要哭」、「真的佩服這個小女生」、「這毅力驚人阿」、「雖然有約14天休息日，但42天不容易」、「最後一天好天氣，真結局」、「鵝腿真的猛欸」、「72妹這趟真的屌，沒話說，服了」。

然而，有許多粉絲不捨企鵝妹結束旅行，希望她可以繼續走下去環台灣一圈，或是回頭走，對此，企鵝妹大笑回應，「這是不可能的」，既定行程沒辦法配合，而且很熱也很潮濕，「更何況根本沒有人行道（指東部）」，未來會考慮搭乘大眾交通工具到台灣東部觀光。

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