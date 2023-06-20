大學憾事！她喊「繳系費像被騙錢」　釣出一票苦主：真的超後悔

▲原PO感嘆，大學繳系費是十大憾事之一。（示意圖／ETtoday資料照）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

大學多采多姿的校園生活應是大家最快樂的求學階段，不過說起4年的校園生活，最惹人爭議的應是「要不要繳系費」。一名女大生即表示，大學入學就要繳4年系費，認為「「繳系費跟騙錢有87％像！」吸引一票過來人認同表示「真的超後悔繳」。

一名女網友在PTT女版以「 不要繳系費應該列為大學新生需知吧 」為題發文，表示大學生十大憾事，其一就是繳系費，認為「繳系費跟騙錢有87％像吧！」而且系學會還怕被新生識破，所以一次要人交四年，讓她不禁抱怨，交學雜費給學校不過是一學期交一次，憑什麼系費還要一次交4年份？更質疑「系費多半是被系學會自肥花掉吧？」

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貼文引發不少大學生共鳴，紛紛留言表示，「確實」、「一次要你交四年就是怕你想通了以後不繳」、「以前拒絕繳費 從此被整個系邊緣 呵呵」、「繳了根本不知道被花去哪」、「想當年我笨笨繳完發現系辦根本沒在幹嘛」、「真的是啊 過來人強烈建議不要繳」、「繳了4000 系會除了露營 四年都在搞大地遊戲，我還沒去露營」、「我同學繳了宿營被拿去放煙火 笑死」。

也有部分網友認為，「看系吧 我們系光是參加迎新宿營就回本了」、「不繳可以 但系上活動就別參加了」、「我們系活動很多 而且謝師宴也會費幫出 我覺得滿值得的」、「還好吧 系上都會開預算會議跟支出報告」、「還是有認真辦活動的系學會啦，用不著一竿子打翻」。

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