　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大學憾事！她喊「繳系費像被騙錢」　釣出一票苦主：真的超後悔

高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／ETtoday資料照）

▲原PO感嘆，大學繳系費是十大憾事之一。（示意圖／ETtoday資料照）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

大學多采多姿的校園生活應是大家最快樂的求學階段，不過說起4年的校園生活，最惹人爭議的應是「要不要繳系費」。一名女大生即表示，大學入學就要繳4年系費，認為「「繳系費跟騙錢有87％像！」吸引一票過來人認同表示「真的超後悔繳」。

一名女網友在PTT女版以「不要繳系費應該列為大學新生需知吧」為題發文，表示大學生十大憾事，其一就是繳系費，認為「繳系費跟騙錢有87％像吧！」而且系學會還怕被新生識破，所以一次要人交四年，讓她不禁抱怨，交學雜費給學校不過是一學期交一次，憑什麼系費還要一次交4年份？更質疑「系費多半是被系學會自肥花掉吧？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發不少大學生共鳴，紛紛留言表示，「確實」、「一次要你交四年就是怕你想通了以後不繳」、「以前拒絕繳費 從此被整個系邊緣 呵呵」、「繳了根本不知道被花去哪」、「想當年我笨笨繳完發現系辦根本沒在幹嘛」、「真的是啊 過來人強烈建議不要繳」、「繳了4000 系會除了露營 四年都在搞大地遊戲，我還沒去露營」、「我同學繳了宿營被拿去放煙火 笑死」。

也有部分網友認為，「看系吧 我們系光是參加迎新宿營就回本了」、「不繳可以 但系上活動就別參加了」、「我們系活動很多 而且謝師宴也會費幫出 我覺得滿值得的」、「還好吧 系上都會開預算會議跟支出報告」、「還是有認真辦活動的系學會啦，用不著一竿子打翻」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／《婆婆2》全部重拍！　許傑輝「火療一哥」換他演
快訊／吳宗憲喊話黃子佼！「圈裡傻女孩多」
快訊／苯巴比妥吞下肚了！　高雄緊急通知百餘童
iPhone 15渲染圖！　「2大亮眼新色」登場
黃子佼爆料「大小S吸毒」！　北市警回應了
NONO遭爆「強吻女模」　朱海君反應曝光
《全明星》女星目睹噁行！　「但是她說沒關係」結局氣炸
快訊／作家何則文爆拍裸照性侵！　道歉「離開公眾視野」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

幼兒園師涉虐12童遭停職　新北教育局：最重罰60萬元並撤銷立案

好市多超夯B群特價「日本人卻不吃」　會員私曝：這提神超有效

喝熱水更能消暑！中醫曝「夏至」消暑養生秘訣　2穴點勤按摩

南投竹山鎮28日上午起停水36小時　逾1.4萬戶受影響

苯巴比妥吞下肚！高雄緊急通知百餘未成年患者　71人今專診評估

端節連假花東訂房率已達8成　蘇花雙向交通量預估逾10萬輛次

最先指控黃子佼！他見「1舉動」逆風出聲　兩派戰翻：竟那麼多質疑

教育部放利多！高教深耕二期經費「明年起有感增加」

端午首波車潮明湧現！國5防堵到午夜　連假首日最塞「爆量1.4倍」

【廣編】以創意力量回饋社會！陽獅集團歡慶李奧貝納88週年

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

任容萱男友遭影射「酒後性騷」　她露面發聲：不知道事情的全貌

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

黃子佼毀滅性爆料後失聯　警證實：酒後情緒不穩送醫

孟耿如堅強發聲「我們是一家人」　強忍眼淚：會一起面對，一起彌補

幼兒園師涉虐12童遭停職　新北教育局：最重罰60萬元並撤銷立案

好市多超夯B群特價「日本人卻不吃」　會員私曝：這提神超有效

喝熱水更能消暑！中醫曝「夏至」消暑養生秘訣　2穴點勤按摩

南投竹山鎮28日上午起停水36小時　逾1.4萬戶受影響

苯巴比妥吞下肚！高雄緊急通知百餘未成年患者　71人今專診評估

端節連假花東訂房率已達8成　蘇花雙向交通量預估逾10萬輛次

最先指控黃子佼！他見「1舉動」逆風出聲　兩派戰翻：竟那麼多質疑

教育部放利多！高教深耕二期經費「明年起有感增加」

端午首波車潮明湧現！國5防堵到午夜　連假首日最塞「爆量1.4倍」

【廣編】以創意力量回饋社會！陽獅集團歡慶李奧貝納88週年

習近平、布林肯會晤「不支持台獨」　國民黨酸賴清德過不了關

要綠趕快過「兩岸監督條例」　柯文哲：有民進黨不能通過的法律嗎？

林力仁發聲明自清：對愛妻忠貞不二　要讓造謠者受應有處罰

敢離婚燒死妳全家！夫擁小四香閨纏綿...說了這句　法官准她休夫

侯友宜拿《憲法》當兩岸題擋箭牌　民團：難怪淪「老三」

全台最低！運彩經銷商海選　屏東中籤率僅3%

許傑輝「火寮一哥」由洪都拉斯取代！　製作人證實《婆婆2》全數重拍

幼兒園師涉虐12童遭停職　新北教育局：最重罰60萬元並撤銷立案

快訊／吳宗憲喊話黃子佼！　「圈裡傻女孩蠻多」：海水退了，知道誰沒穿褲

評陳以信！曾銘宗笑「話太多」打89分　李德維：一點搶鏡但恰如其分

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

生活熱門新聞

哪位藝人涉性騷最震撼　網押寶5人

黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範

網紅再爆「演藝圈N哥」開車摸腿滑進內褲　公園強吻襲胸臀

汪小菲速抵台北探小孩　抱兒與張蘭直播

黃子佼毀滅式自白　一張圖解「13藝人內幕！還有未爆彈？

何則文被控性侵　合夥人曝曾誘拍裸照

演藝圈還有誰是清流？　鄉民推2男星

演藝圈大地震！　受害女血淚控訴「第一句話」就暗示黃子佼

黃子佼求全裸「拍藝術照」！受害女：要我扶他下面

何則文被控性侵　連PO兩次文道歉

黃子佼拍影片認性騷！鄉民揭「情緒崩潰關鍵原因」

黃子佼性騷風暴「張菲根本先知」　《龍兄虎弟》片段挖出

連假變天！　明顯午後雷雨擴大

吳若權喊話黃子佼：沒人是聖人！再勇敢一次

更多熱門

相關新聞

演藝圈還有誰是清流？　鄉民推2男星

演藝圈還有誰是清流？　鄉民推2男星

「#me too」事件燒到演藝圈，有些藝人被控性騷擾後，讓粉絲、民眾感到訝異，相關討論也不斷。就有網友好奇拋問，有哪位男藝人形象好、沒有負面八卦呢？貼文曝光後，被最多人點名的就是金城武，其次則是伍佰。

企鵝妹完成挑戰　徒步環台42天「走1075公里」

企鵝妹完成挑戰　徒步環台42天「走1075公里」

楊敬敏IG自介「自信建立在紀律上」遭酸

楊敬敏IG自介「自信建立在紀律上」遭酸

女大生補習班應徵　狼主管騙到住處撲倒猥褻

女大生補習班應徵　狼主管騙到住處撲倒猥褻

預售屋「沒1管線」　一票搖頭：洗澡很不爽

預售屋「沒1管線」　一票搖頭：洗澡很不爽

關鍵字：

PTT大學系學會系費邊緣

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼驚傳「無法言語表達」！

獨／見黃子佼自殘…受害女「發聲回應了」！

黃子佼爆13藝人黑料…陳文茜：人性無底線！揭阿雅慘況

孟耿如親眼見黃子佼激烈尋短！4年前親弟輕生亡

Lulu首發聲：很多靈魂都受傷了！　打破沉默談「認識的佼哥」

黃子佼轉院住進ICU「無法說話原因曝光」！

黃子佼點名「姓賈的倒追」分手又不理　賈靜雯回應了！

夏宇童發聲！　被黃子佼點名「神經病」：都有各自的生活

哪位藝人涉性騷最震撼　網押寶5人

黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範

網紅再爆「演藝圈N哥」開車摸腿滑進內褲　公園強吻襲胸臀

徐乃麟回應了...還原錄影情況

他「三酸甘油脂飆高」！專家一看早餐菜單搖頭

汪小菲速抵台北探小孩　抱兒與張蘭直播

黃子佼毀滅式自白　一張圖解「13藝人內幕！還有未爆彈？

更多

最夯影音

更多
黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面