達美樂「披薩便當」升級了！雙拼口味滿足選擇障礙　還有全新甜點

▲達美樂「MyBOX」披薩便當升級，推出獨家雙拼口味。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣達美樂在今年4月起，以全新「披薩便當」美式餐盒概念開賣「MyBOX」大獲好評，今（19）日宣布MyBOX再升級，推出獨家雙拼口味披薩，同步推出新甜點「香濃可可酥捲」，新的選擇組合配出將近500套的組合方式，滿足消費者的選擇障礙。

達美樂推出「MyBOX」美式餐盒原價129元起，1款主食搭配2款副食，而近來更升級推出披薩口味一半一半的「雙拼口味」，包括經典的海鮮、超級豪華、人氣的夏威夷、BBQ燻雞、白醬彩蔬、嗆辣的超級墨西哥，都能隨心自由雙拼搭配，等於一次能吃到2種口味！

同時也推出全新甜點「香濃可可酥捲」，研發主廚採用經典酥皮及香濃巧克力手工製作，經過烤箱烘烤而出，酥香可可香濃口味，十分療癒，消費者也可在My BOX 中的副食區中搭配。

達美樂內部數據顯示，「My BOX」不單提供了一個人用餐，很多團體型的訂單也同步增加，推出至今接到很多老闆犒賞員工加班辛苦、學生社團的集體訂單。而消費者回饋指出，一群人一起吃，也會選訂My BOX，大家一起吃，但每個人都有專屬自己一盒的享受，提升了專屬感跟儀式感。

目前雙拼口味「My BOX」在達美樂門市、官網、APP均有販售，加上新甜點「香濃可可酥捲」，等於有多達將近500種組合的選擇。

▲必勝客悄悄推出3款隱藏版「DISS系比薩」，其中「你狠辣比薩」吃得到墨西哥辣椒結合莫札瑞拉起司。



另外，人氣速食必勝客悄悄推出3款隱藏版「DISS系比薩」，光是比薩名稱就讓人忍不住笑出來，首推「你好蝦比薩」，特意選用9吋鬆厚餅皮鋪上莫札瑞拉起司，再撒上滿滿鮮甜蝦仁，每一口都超滿足，而「被你起司比薩」是使用莫札瑞拉起司搭配大量北海道雙色起司，每一口都濃郁爆表，最後登場的「你狠辣比薩」則是墨西哥辣椒結合莫札瑞拉起司的組合，即日起至6月26日限時開賣，售完為止。