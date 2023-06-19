▲宥勝人設大翻車。（圖／翻攝自臉書）



記者朱祖儀／綜合報導

近來「#MeToo」事件延燒，宥勝遭爆對女員工舔耳、解內衣，「愛家好老公」人設大翻車；網紅蕾拉也因為3年前強吻統神掀起爭議。對此，「巴毛律師」指出，從這2起事件證明，無論長成什麼樣子，都應該和異性保持該有的分寸，也認為「人帥真好、人醜性騷擾」的言論「跟朱學恒一樣噁心」。

巴毛律師在臉書「巴毛律師混酥團」指出，起初「#MeToo」風波剛起來的時候，就有些網紅嘲諷「人帥真好，人醜性騷擾，你看現在被爆出來的有哪個是帥的」，一直將「誰做都不可以」的性騷擾事件，講成只要長得好看，亂摸異性也不會怎樣。

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但現在宥勝和蕾拉也捲入性騷擾風波，打臉了這句話，巴毛律師強調「不管你長得怎樣，對於異性都應該保持該有的分寸」，也痛批「一直說什麼人帥真好人醜性騷擾的，你的言論跟朱學恒一樣噁心」。

▲巴毛律師認為，宥勝和蕾拉捲性騷風波，打臉了「人帥真好，人醜性騷擾」這句話。（圖／翻攝自臉書）



宥勝近日爆出性騷擾多名女子，曾2度襲胸女員工、還跨坐在另一名女員工身上強吻、舔耳、解開內衣，多名受害者出面指控。事件曝光後，宥勝火速在臉書道歉，「我為我曾經的行為所造成的傷害及陰影感到抱歉，非常，非常的對不起。面對曾經犯過的錯，我不會逃避。真的真的，很對不起。」

統神近日開直播提到3年前在節目上曾被蕾拉強吻，也強調感覺很不舒服，「覺得我受到性騷擾」，認為男生真的很吃虧，「有時候就是這樣，男女有別，性騷擾這東西，就是對女生比較有利，這沒辦法」。對此蕾拉也發文致歉，「對於3年前在節目上親吻『亞洲統神張嘉航』臉頰，讓你感受到不舒服，以及被性騷擾，我在此鄭重道歉」。