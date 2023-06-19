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梅西PO一張「綠樹」照片秒賺600萬　沙烏地阿拉伯天價合約首曝光

▲▼梅西完成了生涯最大夢想，奪下世界盃冠軍。（圖／路透）

▲梅西攜阿根廷奪下2022年世界盃冠軍，擔任沙烏地阿拉伯代言人價碼曝光。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）與沙烏地阿拉伯政府簽訂的代言合約首次曝光。根據《紐約時報》看到的合約，內容明確列出梅西的義務與相應報酬，包含每年受招待一次為期5天的家庭度假還可拿到200萬美元，每年額外發布10篇業配文可再拿200萬美元，平均一篇貼文20萬美元（約新台幣615萬元）。

▲▼梅西為沙烏地阿拉伯代言費用驚人，首篇貼文據稱賺進200萬美元，後續平均一篇貼文。（圖／翻攝自IG／leomessi）

▲梅西為沙烏地阿拉伯代言費用驚人，首篇貼文據稱賺進200萬美元。（圖／翻攝自IG／leomessi，下同）

根據《紐時》報導，梅西被認為可能是全球最偉大的足球選手，他的IG帳號擁有驚人的4.7億粉絲追蹤，2022年5月9日梅西在IG上傳自己在船上享受陽光的背影照，hashtag下了#VisitSaudi並且首次標註與VisitSaudi品牌合作，形同宣布他與沙烏地阿拉伯觀光局的公共合作關係正式展開。首篇貼文可能已讓他賺進約200萬美元（約新台幣6157萬元），後續的收入則更加驚人。

▲▼梅西為沙烏地阿拉伯代言費用驚人，首篇貼文據稱賺進200萬美元，後續平均一篇貼文20萬美元（約新台幣615萬元）。（圖／翻攝自IG／leomessi）

《紐時》首次揭露了梅西擔任沙烏地阿拉伯代言人的細節，這份以往未曾曝光的合約內容顯示，梅西3年內可獲得高達2250萬歐元（相當於2500萬美元或新台幣7.5億元）的報酬，但幾乎不用做什麼實際工作，只有幾次商業活動露面，在社群媒體po文，以及帶家人到當地享受免費度假後發文並附帶沙烏地觀光局的hashtag「#VisitSaudi」即可。

《紐時》列出的部份合約內容如下：

●每年至少造訪一次為期5天的家庭旅行，或是兩次為期3天的旅行，梅西可獲報酬為200萬美元（約新台幣6157萬元），旅費與五星級住宿費用將由沙烏地阿拉伯政府全額負擔，梅西還可攜帶至多20名親友免費同行。

●每年在社群媒體帳號上為沙烏地阿拉伯宣傳10次，但不包含上述年度旅遊貼文，報酬為200萬美元。

●每年約有200萬美元報酬則是梅西必須參加觀光活動或節慶。例如去年11月，梅西與沙烏地觀光局首次分享宣傳活動，並為他精心拍攝了一段沙漠影片。

●另有200萬美元報酬是需要梅西參與慈善工作與出席活動。

不過，《紐時》並不確定看到的這份合約是否為目前雙方履行的版本。梅西迄今已經發布多篇與沙烏地阿拉伯有關的貼文，包含5月份一篇貼文中他帶著妻子與小孩一起旅遊、摸馬等，4月底一篇合作貼文甚至沒有出現梅西本人，他只上傳了一張有椰棗林的熱帶綠洲風景照，並寫道「誰想到沙烏地有這麼多綠茵？我喜歡隨時探索它意想不到的奇蹟。」此篇貼文仍獲得654萬人按讚。

▲▼梅西為沙烏地阿拉伯代言費用驚人，首篇貼文據稱賺進200萬美元，後續平均一篇貼文20萬美元（約新台幣615萬元）。（圖／翻攝自IG／leomessi）

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