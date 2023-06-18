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今好天氣！午後雷陣雨範圍出爐　端午連假「水氣略增」雨區一次看

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▲今日起天氣轉穩，午後降雨區域較偏向中北部、東北部山區附近。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日起天氣轉穩，午後降雨區域較偏向中北部、東北部山區附近。周四也就是端午連假首日，環境水氣將略增多，清晨中南部的降雨將會稍增，午後山區的熱對流較旺盛，周六起午後西半部近山地區有局部熱對流降雨。

臉書粉專天氣風險表示，今日水氣比昨日更少，各地多雲到晴，午後山區則有熱對流發展，午後降雨區域較偏向中北部、東北部山區附近，在內陸地區、背風側的北部、花東縱谷等區域溫度較高，有34-36度的高溫機會。

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氣象局已發布高溫資訊，西南風影響，臺東縣地區有焚風發生的機率，今(18)日中午前後花蓮縣地區、臺東縣地區為黃色燈號，請注意。

明日到周四天氣大致是清晨中南部偶有短暫雨、午後山區局部對流雨的型態，到山區附近活動仍需留意午後是否有熱對流發展、帶來雷陣雨天氣。整體的溫度還會再升高，西半部內陸、大台北地區、東半部背風側容易有35-36度。

周四環境水氣將略增多，清晨中南部的降雨將會稍增，午後山區的熱對流較旺盛，周五也是類似較不穩定的天氣，周六起太平洋高壓勢力來到日本南方附近，將帶來東南風環境，轉為各地晴時多雲、午後西半部近山地區有局部熱對流降雨的夏季天氣型態。

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