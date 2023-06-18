北市教育局認助清寒學生基金會改選　湯志民當選董事長

▲台北市政府教育局認助清寒學生基金會改選，教育局長湯志民當選董事長。（圖／台北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會於日前召開第九屆第10次董事會，進行董事長改選，由台北市教育局長湯志民當選，將於 6 月26起擔任董事長一職。湯志民表示，基金會每年支出逾 4000 萬，幫助弱勢學生1萬3000 多人次，這是做「善事」的單位，會以充滿感激的心，持續幫助弱勢的孩子繼續就學。

湯志民表示，可以持續幫忙清寒學生或有急難救助需求的學生，是最有意義的事情，感謝董事會與外界善心人士長期的支持，未來也希望大家一起與台北市教育局推動幫助弱勢學生，而受助的孩子在成長、工作之後，也會回頭再幫助弱勢的孩子，形成「動力型」的發展，將愛心一點一滴的擴散出去。

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湯志民說，感謝曾燦金董事長多年帶領，認助清寒學生基金會有優良的資源整合、徵信與系統化經營基礎，在社會上建立良好的信賴感。未來他也將爭取更多資源，讓基金會穩定的發展，並要確保資訊流通，讓學生知道這項可貴的資源該如何申請，以幫助孩子為第一優先。

台北市政府教育局認助清寒學生基金會依慣例，均由教育局長擔任董事長，前局長曾燦金將於6 月 26 日請辭董事長及董事職務，基金會日前進行改選，湯志民獲得18票，全體一致通過獲選擔任新任董事長，任期自今年6月26日起至明年3月4日止。