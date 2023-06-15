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求職抽大獎！桃竹苗就業博覽會7／1登場　提供5000個就業機會

▲桃竹苗就業博覽會7/1日登場

▲桃竹苗就業博覽會7/1日登場。（示意圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「2023台灣就業通桃竹苗地區就業博覽會」， 7月1日(六)在新竹市立體育館登場，包含台積電、台灣艾納康、寶雅及聯合骨科等72家知名企業，提供5,000個以上職缺；其中近8成職缺起薪超過30K，中高階職缺也佔32%，艾斯摩爾公司有10個職缺年薪超過110萬元，歡迎有意求職或轉職的朋友前往參加。

桃竹苗分署長林淑媛表示，適逢畢業季，為讓民眾了解桃竹苗分署提供的就業服務措施與職業訓練成果，就業博覽會特別依據廠商特色規劃四大特區，分別為半導體專區、MIT-製造業專區、服務業專區及健康產業專區，提供畢業青年更多元化的職缺選擇。

▲桃竹苗就業博覽會7/1日登場

會場並設置3個與職涯、職訓及多元團體相關的主題體驗館，「職涯探索館」可為民眾設計專屬的造型style，提供專業的職涯諮詢，「職訓體驗館」則有元宇宙VR虛擬體驗、3D列印幸運兔鑰匙圈、機器人互動及半導體應用，還有美味嘗鮮、文創好運DIY的「多元展售館」，等著民眾共同來參與。

有鑑於每年就博會活動均是人山人海，為鼓勵民眾求職並縮減現場等待面試時間，現場採用台灣就業通「就業媒合系統」，民眾可在活動舉辦前或活動當日，至台灣就業通登入個人履歷資料並完成報名，即可獲得報名本活動序號，當日依此序號直接至各廠商攤位進行面試，不必重覆填寫求職履歷資料。

更好康的是，現場透過台灣就業通「就業媒合系統」進行面試者，即可參加就博抽抽樂活動，有機會將iPad10、Apple Watch S7、Switch等大獎帶回家。事先於活動官網預約報名前150名，憑活動序號當天加碼領超商禮券，活動當日前150名早鳥報到的民眾亦加碼領超商禮券，更有機會抽到早鳥好禮-平板電腦；相關活動及廠商職缺詳情可上活動官方網站http://thmr.tw520.info/或上網輸入關鍵字「2023台灣就業通桃竹苗地區就業博覽會」及台灣就業通網站查詢，亦可電洽(03)4855368轉分機1809、1816或(03)5343011轉分機5314。

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