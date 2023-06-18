愛情長跑10年「58萬YTR」要嫁了！曬法國浪漫求婚照：Yes I Do

▲黃小米與男友長跑10年修成正果。（圖／翻攝自IG／lovemiihuang）

網搜小組／鄺郁庭報導

擁有58萬訂閱的人氣美妝YTR「黃小米Mii」傳出好消息！她17日晚上貼出戴上婚戒的浪漫照，宣布被求婚，「Yes I Do 。謝謝你願意為我浪漫一次，我會永遠記得這個又哭又笑的夜晚。」

今年35歲的黃小米和男友長跑10年，昨（17日）晚突然在IG宣布被求婚，而她也答應了，「「Yes I Do。謝謝你願意為我浪漫一次，我會永遠記得這個又哭又笑的夜晚」，並分享3張照片，分別是手戴婚戒、男方下跪以及浪漫擁吻照，還在留言處笑說，「是說，有人會想看求婚影片嗎？」

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照片一出，粉絲又驚又喜，「太恭喜了！！最好的工作夥伴也成了最好的人生夥伴，太浪漫了」、「終於！從高三就開始看小米的影片，看到現在碩二了，好替小米開心啊」、「驚訝到彈起來，太感動了，你們終於要ㄍㄟˋ婚啦」、「終於讓大家等到了」、「一直在想什麼時候換你們！天啊超美」、「在法國求婚啊啊啊啊啊！」

貼文還釣出一排藍勾勾，包括一隻阿圓、營養師高敏敏、Natalie吳斐莉、陳彥婷等人，紛紛為她感到開心，在留言處送上祝福，顯現黃小米的好人緣。