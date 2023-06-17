感染新冠後「15%風險」罹患帶狀性皰疹　陸患者：比分娩還痛！

▲帶狀性皰疹。（示意圖／書田診所提供）

記者任以芳／綜合報導

美國傳染病學會出版的《傳染病開放論壇》期刊發表的一篇文章顯示，研究者將約40萬新冠患者和160萬沒有感染新冠病毒的患者進行對比，發現被診斷為感染新冠病毒的人，罹患帶狀皰疹的風險比沒有感染新冠病毒的人高15％。

陸媒《中國新聞周刊》報導稱，如果患者因新冠住院，罹患帶狀性皰疹的風險會上升到21％。該作者補充，新冠病毒引發的免疫功能障礙，可能會促使水痘帶狀皰疹病毒發作，但需進一步研究證明。

報導指出，大陸期刊研究《專家共識》表示，新冠病毒流行與發生帶狀皰疹的風險，目前無明確證據，但有研究表明，新冠病毒感染者若發生帶狀皰疹，常在新冠感染發病後的1到2周內，並伴隨典型症狀。

雖然該研究還要進一步驗證，近期大陸社交媒體上，不少年輕人分享，感染新冠病毒轉陰後，身上冒出了帶狀皰疹。醫學界推估，多半是免疫力下降有關聯。

即使沒有感染新冠的民眾也要小心，大陸科學院院士、疼痛學之父韓濟生日前也提及，帶狀皰疹的發病有年輕化的趨勢。

北京協和醫院面板科副主任醫師付蘭芹也表示，帶狀皰疹患者以老年人居多，雖沒有權威的流行病學調查，但近年來，來門診的年輕患者有所增加，其中還有極少數低齡兒童。

▲帶狀性皰疹的疼痛比生孩子還痛苦。（圖／取自免費圖庫Pexels）

「年輕人得帶狀皰疹，更是一種現代病。」北京協和醫院麻醉科主任醫師唐帥對此並不感到意外。

疼痛常貫穿帶狀皰疹患病全過程，不同患者有不同痛感，可能是燒灼、電擊、刀割、針刺或撕裂的一種或者多種疼痛。長在眼部的帶狀皰疹，疼痛最為劇烈。

唐帥舉例，有三種疼痛比分娩還要疼，分別是腫瘤的癌痛、帶狀皰疹的神經痛和三叉神經痛，「眼睛位於三叉神經支配的範圍，三種疼痛佔了兩種」。

他舉例，問診時問患者，「生孩子的疼是10分，一點不疼是0分，你現在是幾分疼？」患者往往會毫不猶豫地回答，10分，20分！

報導稱，帶狀皰疹尚無特效藥，目前治療以抗病毒、鎮痛等藥物、糖皮質激素等為主。無論國內外，接種疫苗，都被認為是預防帶狀皰疹的有效手段。免疫力差的50歲以上的人，或有免疫力疾病、使用免疫抑制劑的患者，可以考慮接種帶狀皰疹疫苗。