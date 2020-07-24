烏山頭親水公園玩！台南情侶「下體長皰疹」怒1星　網狂開嘲諷...釣出本尊

▲親水公園內有多項水上遊憩設施。（圖／記者林悅翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台南烏山頭水庫風景區親水公園7月1日正式開放，一名男網友趁周末帶女友去玩水，結果事隔2天，確診生殖器皰疹，就連女友也中槍，讓他氣得在Google留下1星負評，而截圖狂吸大票老司機圍觀開嘲諷，不過當事人也鄭重反擊，若有不正當行為，怎敢大剌剌po文。

一名網友在「爆廢公社」po出截圖，只見該男在烏山頭水庫親水公園的評論裡，寫下落落長的負評，上面提到「星期六跟女友去的，台南人門票很便宜，但人太多了，水也很髒，沒聞到消毒水的味道，水面上還能看到許多小昆蟲的屍體，救生員也明顯不足。」

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在一段開場後，男生接著進入正題，他表示，「回家後過2天（7月6日），早上就發現下體長了一顆紅色的，晚上更發現長了不少顆，隔天就醫確診為生殖器皰疹，無法根治，會再復發，初次感染潛伏期2天到1個禮拜左右。」

該男接著說，女友在他看醫生的那天晚上，也發現下體長出一顆顆紅紅的，後來同樣確診是生殖器皰疹，「7月7日凌晨1點40分，寄mail給烏山頭水庫，到10日晚上7點19分還沒回覆。」

▲在Google評論抱怨。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此，網友們紛紛留言，「Wifi還是藍芽傳染的」、「為什麼要拖親水公園下水」、「若不是你突然闖進我生活」、「大家都知道了」、「李組長眉頭一皺，發現案情並不單純」；po文也釣出當天去玩的遊客，表示「抱歉~我就是7月4日當天也有去的，到現在鳥鳥健壯，會飛、會射、會硬...沒事der，還有救生員一直都在旁邊，我忘記戴泳帽，就馬上被BB了。」

眼看評論被po上網，本尊再度現身，他直說，「誰敢把自己得病的事打上來給大家知道，如果我只是要栽贓嫁禍，那何必打這麼多評論，我大可以找他們處理就好，再來我敢po上來，就是我沒有任何不正當的行為，且得病前後一個禮拜，只到這地方玩，換作你突然得這種病，只來這地方玩，你什麼心情？」

▲當事人現身反擊。（圖／翻攝自爆廢公社）

他也強調，「我跟女友都住在一起，也一起上下班，基本上都沒分開過，還有這種病不一定要透過性才會傳染，請自己上網查，別在那邊自己猜想。」

事實上，一般的單純性疱疹病毒分為兩型，第一型常見於口腔，第二型則常見於生殖道，但前者也有可能傳到生殖道，一般「性接觸」為最常見的傳染途徑，但未必是「性行為」，若感染會造成嚴重搔癢症狀並出現小水泡，一旦小水泡破裂，就會產生更多水泡，並且融合成一片潰瘍。