香港女校長怒撕「入國登記表」　官員：再申請來台將駁回

記者黃翊婷／綜合報導

一名移居香港、持有香港護照的女校長「Macy」日前入境台灣旅遊，卻在飛機上怒斯「入國登記表」，還嗆聲「你算哪門子的『國』」，掀起港台網友熱議。對此，陸委會副主委、台港經濟文化合作策進會董事長詹志宏直言，如果不喜歡來，「我們也不會歡迎她來」；還有知情官員透露，女子侮辱我國國格，未來若要來台，政府有權駁回申請。

▲Macy撕毀入國登記表。（圖／翻攝自抖音帳號Macy，下同。）

「Macy」日前在抖音上傳一則21秒的影片，她入境台灣旅遊4天，在飛機上拿到「入國登記表」，因為不滿「入國」這2個字，竟當場嗆聲「你算哪門子的『國』」，接著將紙張撕毀丟在桌上，「氣死我了，不填」；接著畫面一轉，鏡頭跳到機場，她已順利入境高雄，展開為期4天的旅遊。

▲Macy把紙張碎片扔在桌上。

這段影片在港台網友之間傳開並掀起熱議，很快就有網友挖出「Macy」的身分，指稱她來自中國武漢，擁有國立武漢大學法學士學位，18年前移居香港之後，創立一所教育機構並擔任校長，主要教導小學中文（高年級）、中學中文。

陸委會副主委、台港經濟文化合作策進會董事長詹志宏昨日（15日）在記者會上被問及此事，表明這樣的手法只是為了創造聲量，非常不可取，既然到了台灣就應該遵守我國的規定，「將來她如果不喜歡來，我們也不會歡迎她來。」

根據《自由時報》報導，有知情官員透露，「Macy」的行為侮辱我國國格，未來如果想要再來台灣，沒有辦法直接辦理「網路申請簽證」，而是要以專案方式申請，主管機關已經註記她的身分，政府也有權駁回她的申請。

香港作家馮睎乾也在臉書發文表示，持有香港護照的人若已在網路上辦理入台證，根本不必在機上填表格，他和其他香港朋友都沒有填過，「Macy」自稱是香港教師，所作所為卻只是想要炫耀愛國情操，但手法低劣，不僅愚弄中國網友，也誤導台灣人，讓大家以為台灣像「無掩雞籠」，不用填表格就能入境，此舉激起部分台灣人對香港人的反感，也令香港教育界蒙羞。