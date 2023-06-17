　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

終於完成最後一哩路！　300年老圳「猴悶溝」改善竣工通水

▲農田水利署雲林管理處分段辦理斗南鎮「猴悶溝圳」改善，完成最後一段主幹線改善工程，使94公頃灌區得以穩定供水。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲立法委員劉建國表示，未來將有多達140億元的疫後預算要來改善台灣的農田水利建設，將使雲林成為農田水利建設的指標縣市。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南鎮「猴悶溝圳」有300多年歷史，因渠道建造年代已久，渠道內面破損、滲漏，經多次改善仍有358米幹線為砌石墻。農田水利署雲林管理處(原雲林水利會)分段辦理改善，完成矩型座槽358公尺、兩側重力式擋土牆570公尺，為最後一段主幹線改善工程，使94公頃灌區得以穩定供水。

「111年度猴悶溝圳幹線改善工程」竣工典禮由農田水利署副署長兼雲林管理處林國華處長主持，邀請包括立法委員劉建國、斗南農會總幹事張燕容、雲林管理處斗六分處主任曾凱頎、諮議委員陳岐峯、張有擇，以及當地里長、當地水利小組長、農民等近百位貴賓出席觀禮。

▲農田水利署雲林管理處分段辦理斗南鎮「猴悶溝圳」改善，完成最後一段主幹線改善工程，使94公頃灌區得以穩定供水。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲農田水利署雲林管理處分段辦理斗南鎮「猴悶溝圳」改善竣工，今日慎重舉辦通水典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

農田水利署雲林管理處說明，猴悶溝圳創設於1712年，水源取自崙子溪，開圳已有311年，總長2273公尺；原本建構時以茅草、黏土等做材料，至1947年後陸續整建重力堰、砌石墻、延長堤防、改修排砂門，以及改善渠首工（引水入圳之構造物）等；最後一段改善工程經費為1196萬5千元，工程自2023年2月1日開工，歷經4個月的施作已順利完工。

▲農田水利署雲林管理處分段辦理斗南鎮「猴悶溝圳」改善，完成最後一段主幹線改善工程，使94公頃灌區得以穩定供水。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲農田水利署雲林管理處說明分段辦理斗南鎮「猴悶溝圳」改善。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林管理處長林國華表示，「把水留住、灌溉大地」是農田水利署的施政願景，實施策略是「蓄豐濟枯、引水廣佈、智慧管理、取清防污」， 而「111年度猴悶溝圳幹線改善工程」完工後，減少圳路漏水與輸水的損失，澤被94公頃的灌區，完工後路側邊坡不再崩塌，民眾出入安全、降低疏濬維護管理難度，是本署願景的具體表現。

▲農田水利署雲林管理處分段辦理斗南鎮「猴悶溝圳」改善，完成最後一段主幹線改善工程，使94公頃灌區得以穩定供水。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲竣工典禮邀請立法委員劉建國、斗南農會總幹事張燕容、雲林管理處斗六分處主任曾凱頎、諮議委員陳岐峯、張有擇，以及當地里長、當地水利小組長、農民等貴賓出席觀禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

「農為國本」，林國華強調，農田水利建設是農業發展不可或缺的重要角色，為提供農友量足質優的灌溉用水是我們的責任，也是我們的工作價值。農水署也會持續爭取經費投入農田水利建設，讓所有農田水利設施更完善，也期盼未來各位嘉賓、諮議委員、小組長與本處同仁的通力合作下，讓雲林農業更發達，農友的生活更好。

▲農田水利署雲林管理處分段辦理斗南鎮「猴悶溝圳」改善，完成最後一段主幹線改善工程，使94公頃灌區得以穩定供水。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林管理處長林國華表示，農水署也會持續爭取經費投入農田水利建設，讓所有農田水利設施更完善。（圖／記者蔡佩旻攝）

立法委員劉建國表示，農田水利扮演著台灣的文化歷史、教育環境的重要角色，如何把水留住是台灣這個島嶼型國家重要的課題。而自改制為公務機關後，雲林管理處各項工作量增加，仍能維持工程優良的品質，其努力值得肯定。經向總統爭取，未來將有多達140億元的疫後預算要來改善台灣的農田水利建設，將來更將服務擴大到灌區外，將使雲林成為農田水利建設的指標縣市。

▲農田水利署雲林管理處分段辦理斗南鎮「猴悶溝圳」改善，完成最後一段主幹線改善工程，使94公頃灌區得以穩定供水。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲農田水利署雲林管理處分段辦理斗南鎮「猴悶溝圳」改善，完成最後一段主幹線改善工程，使94公頃灌區得以穩定供水。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林這小學超幸福！畢業生每人領一支智慧型手機...還有獎學金

►全世界都逆向？三寶阿北靜止等紅燈「車流一直來」　急喊：歹勢啦

►婦騎車橫越四線道「被撞飛10m慘死」玻璃成蜘蛛網　驚悚影像曝

►獨／機車闖台61線！46歲騎士自撞拋飛骨折躺車道　驚悚畫面曝

►端午佳節「粽享太平」　西螺福興宮偕台中福華飯店溫暖人間

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快備份！　Google相簿封存檔案將停用
AV女優同框黃秋生！　勾手頭貼肩：拍什麼片都願意
獨／開出4億頭獎！彩券行豪發200張大樂透　時間、地點曝
新北幼童驗髮！　「頭頂光一大塊」家長崩潰
獨／台鐵站務員被2女狂毆！　從月台打到廁所
快訊／雨區擴大！9縣市大雨特報　最新警戒區出爐
一家三口度假　人妻找嫩小王下藥！夫爆頭焚屍被丟水溝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

監理站攜手屏東郵局　首創i郵箱寄回報廢車牌…24小時不打烊

全台首創！桃園觀光旅宿專場徵才　蘇俊賓：尋找桃園「車貞淑」

慶祝警察節！長官辦健走活動送毛巾　澎湖基層警諷：像參加公祭

國際獅子會捐贈澎湖三總23床電動病床　盼減輕護理負擔

南投林管處會同志工合歡山淨山　清出85Kg垃圾...菸蒂口罩最多

公東高工木工科赴綠島維修課桌椅　廢物重生變身家具、藝術品

警察節帶一籃蘋果出門　「姐啊管區來看妳了」大甲警低調行善

阿拉比卡咖啡豆來自那裡？　移民署+屏大英文系告訴您

桃園與神戶簽觀光交流MOU　日本首推全新桃園遊程

終於完成最後一哩路！　300年老圳「猴悶溝」改善竣工通水

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

板橋手搖飲店傳氣爆！　現場一片狼藉4人送醫

可以代班了！貓皇站超挺　朋友笑喊：你家養狐獴？

小六童偷錢買零食請麻吉吃　街頭流浪9小時！暖警助返家

陳柏惟被女志工指控性騷擾　道歉：沒資格成民代候選人

5億生持黑令旗 酆都大帝乩身喊話 ｜20230616ET午間新聞

監理站攜手屏東郵局　首創i郵箱寄回報廢車牌…24小時不打烊

全台首創！桃園觀光旅宿專場徵才　蘇俊賓：尋找桃園「車貞淑」

慶祝警察節！長官辦健走活動送毛巾　澎湖基層警諷：像參加公祭

國際獅子會捐贈澎湖三總23床電動病床　盼減輕護理負擔

南投林管處會同志工合歡山淨山　清出85Kg垃圾...菸蒂口罩最多

公東高工木工科赴綠島維修課桌椅　廢物重生變身家具、藝術品

警察節帶一籃蘋果出門　「姐啊管區來看妳了」大甲警低調行善

阿拉比卡咖啡豆來自那裡？　移民署+屏大英文系告訴您

桃園與神戶簽觀光交流MOU　日本首推全新桃園遊程

終於完成最後一哩路！　300年老圳「猴悶溝」改善竣工通水

該交易浪花小弟？多隊向勇士問價　新總管全力慰留格林

座艙科技再升級！Land Rover「新年式Discovery Sport」亮相

陸軍官校睽違23年正步操演　新版「劈槍姿、雙手端槍」受矚

「相信我2個月賺回10倍」女險上當　友急勸報警...阻詐441萬

陸官媒批「鼠頭鴨脖」荒唐　「小事拖大」竟要省級調查組才能查清

台灣續列美國匯率操縱觀察名單　央行：雙方溝通順暢

快備份！　Google相簿封存檔案7／19起停用

監理站攜手屏東郵局　首創i郵箱寄回報廢車牌…24小時不打烊

納豆腦出血開刀1年後…現況曝　「大跳熱舞」臉上滿是笑容

最後機會！太妍小巨蛋演唱會「釋出票券」　主辦方公佈搶票時間

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

地方熱門新聞

高雄女騎機車屏東找到人　機車不見里港警協肋找到

聘外籍看護可申請長照　失能2至8級不同額度

立委蔡培慧為松柏嶺爭取經費啟動鑿井、蓄水池改善

南藝大聯外道路夜間樹倒擋道南警漏夜排除

東山廣恩老人養護中心優良防火管理人

終於完成最後一哩路！　300年老圳「猴悶溝」改善竣工通水

暑假搭機捷遊逛　1200月票一天40元玩透透

帶狀皰疹痛達數年　花蓮即日起免費施打疫苗

澎湖無菜單料理4.1萬！縣府要查了

社區治安研習觀摩活動

義大利參議院副議長錢益友拜會台南

賴清德副總統贈台東棒球隊　張泰山HOME RUN書籍

移民署屏東大學英文系連手介紹哥倫比亞

「管區來看妳了」大甲警視獨老如親人

更多熱門

相關新聞

雲林這小學超幸福！畢業生每人領一支智慧型手機

雲林這小學超幸福！畢業生每人領一支智慧型手機

畢業季的到來，讓畢業生最期待的除了滿滿的儀式感，還有收到畢業禮物，雲林斗南石龜國小家長會及顧問合資購買全新智慧型手機送給全校畢業生，今年畢業生有14名，除了智慧型手機另外還有續多其他單位捐贈的獎學金、文具禮品，孩子們開心大喊「畢業快樂」。

婦騎車橫越四線道...撞飛10m慘死

婦騎車橫越四線道...撞飛10m慘死

大家都逆向？阿北急喊：歹勢啦！

大家都逆向？阿北急喊：歹勢啦！

機車騎士闖台61自撞　骨折躺路中送醫

機車騎士闖台61自撞　骨折躺路中送醫

國外YT指雲林「空氣中滿臭味」　張麗善回應了

國外YT指雲林「空氣中滿臭味」　張麗善回應了

關鍵字：

猴悶溝圳雲林農田水利雲林管理處改善工程

讀者迴響

熱門新聞

許傑輝「戳胸部」來真的！

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

快訊／汐止離婚夫妻詭墜樓　2人骨折慘死

錄取11人「只1人報到」！人資怒：年輕人在想什麼

21歲女大生剛畢業　遇性侵慘死新天鵝堡

「在不瘋狂」前團員唐婷婷宣布離婚！

快訊／正宮摸透黃健瑋豐富情史　力挺老公沒犯罪

男蹲坐賣場廁所「頭垂地」死亡

管理費月收77萬「社區快破產」　住戶慌到求救

男子耳道遭11隻蟑螂入侵　醫揭床上壞習慣

邰智源背鍋12年！許傑輝閃辭是因被檢舉性騷

小賴和製作人關門錄音「傳不明喘氣聲」被正宮抓包

對面在裝修！室外機「安裝1幕」感動他

《人選之人》黃健瑋被指控「趁機性交」！本人首發聲：絕無違法之情事

姊弟戀夫妻離婚仍同居　談分居竟雙亡

更多

最夯影音

更多
狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼
駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面