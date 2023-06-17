終於完成最後一哩路！　300年老圳「猴悶溝」改善竣工通水

▲立法委員劉建國表示，未來將有多達140億元的疫後預算要來改善台灣的農田水利建設，將使雲林成為農田水利建設的指標縣市。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南鎮「猴悶溝圳」有300多年歷史，因渠道建造年代已久，渠道內面破損、滲漏，經多次改善仍有358米幹線為砌石墻。農田水利署雲林管理處(原雲林水利會)分段辦理改善，完成矩型座槽358公尺、兩側重力式擋土牆570公尺，為最後一段主幹線改善工程，使94公頃灌區得以穩定供水。

「111年度猴悶溝圳幹線改善工程」竣工典禮由農田水利署副署長兼雲林管理處林國華處長主持，邀請包括立法委員劉建國、斗南農會總幹事張燕容、雲林管理處斗六分處主任曾凱頎、諮議委員陳岐峯、張有擇，以及當地里長、當地水利小組長、農民等近百位貴賓出席觀禮。

▲農田水利署雲林管理處分段辦理斗南鎮「猴悶溝圳」改善竣工，今日慎重舉辦通水典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

農田水利署雲林管理處說明，猴悶溝圳創設於1712年，水源取自崙子溪，開圳已有311年，總長2273公尺；原本建構時以茅草、黏土等做材料，至1947年後陸續整建重力堰、砌石墻、延長堤防、改修排砂門，以及改善渠首工（引水入圳之構造物）等；最後一段改善工程經費為1196萬5千元，工程自2023年2月1日開工，歷經4個月的施作已順利完工。

▲農田水利署雲林管理處說明分段辦理斗南鎮「猴悶溝圳」改善。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林管理處長林國華表示，「把水留住、灌溉大地」是農田水利署的施政願景，實施策略是「蓄豐濟枯、引水廣佈、智慧管理、取清防污」， 而「111年度猴悶溝圳幹線改善工程」完工後，減少圳路漏水與輸水的損失，澤被94公頃的灌區，完工後路側邊坡不再崩塌，民眾出入安全、降低疏濬維護管理難度，是本署願景的具體表現。

▲竣工典禮邀請立法委員劉建國、斗南農會總幹事張燕容、雲林管理處斗六分處主任曾凱頎、諮議委員陳岐峯、張有擇，以及當地里長、當地水利小組長、農民等貴賓出席觀禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

「農為國本」，林國華強調，農田水利建設是農業發展不可或缺的重要角色，為提供農友量足質優的灌溉用水是我們的責任，也是我們的工作價值。農水署也會持續爭取經費投入農田水利建設，讓所有農田水利設施更完善，也期盼未來各位嘉賓、諮議委員、小組長與本處同仁的通力合作下，讓雲林農業更發達，農友的生活更好。

▲雲林管理處長林國華表示，農水署也會持續爭取經費投入農田水利建設，讓所有農田水利設施更完善。（圖／記者蔡佩旻攝）

立法委員劉建國表示，農田水利扮演著台灣的文化歷史、教育環境的重要角色，如何把水留住是台灣這個島嶼型國家重要的課題。而自改制為公務機關後，雲林管理處各項工作量增加，仍能維持工程優良的品質，其努力值得肯定。經向總統爭取，未來將有多達140億元的疫後預算要來改善台灣的農田水利建設，將來更將服務擴大到灌區外，將使雲林成為農田水利建設的指標縣市。

▲農田水利署雲林管理處分段辦理斗南鎮「猴悶溝圳」改善，完成最後一段主幹線改善工程，使94公頃灌區得以穩定供水。（圖／記者蔡佩旻攝）