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徐巧芯嗆他為參選手刃社民黨　苗博雅反擊：不看法律「腦補說故事」

▲社民黨議員苗博雅接受民進黨徵召參選立委。（圖／記者林敬旻攝）

▲社民黨議員苗博雅接受民進黨徵召參選立委。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對台北市議員徐巧芯狠酸社民黨立委參選人苗博雅，為了自己的選舉加入民進黨「民主大聯盟」，是手刃社民黨的發展，苗博雅17日發文回嗆，徐巧芯不懂法律，社民黨目前還沒拿到不分區門票，無法提不分區名單，這是法律規定對小黨太嚴苛的無奈，未來她進入立法院，會努力說服同事，共同修法降低小黨參選的門檻，也遺憾徐不看法律，「腦補說故事」。

徐巧芯昨在臉書批評苗博雅，指她跑來批評羅智強本來要組的「政黨大聯盟」，還大義凜然地說羅沒有原則，「說別人是很行，但請問苗博雅自己的原則又在哪？」，徐指出，苗博雅自己是社民黨的，加入了民進黨的「民主大聯盟」，甚至放棄了小黨最重要的不分區立委提名，難道不是一種「蹭賴自救」嗎？難道不是為了讓自己參選，手刃自己的社民黨發展嗎？

苗博雅也在臉書回擊，表示徐巧芯為了護羅智強，連花時間翻法條都不願意，就發文攻擊，「我很遺憾，徐巧芯要選立法委員，怎麼不懂法律、不看法律？」依照選罷法規定，小黨要提不分區名單，需要先前選舉跨過2%門檻或提名10個區域候選人。

苗博雅指出，社民黨目前還沒拿到不分區門票，無法提不分區名單，這是法律規定對小黨太嚴苛的無奈，不需腦補說故事，未來她進入立法院，會努力說服同事，共同修法降低小黨參選的門檻。

苗博雅痛批，徐巧芯從看圖說故事，進化到不看法律說故事，顯然專長是腦補問政，竟然還追問「為什麼社民黨不花200萬提名10個人？」她開嗆，徐巧芯一進政壇就加入全世界最有錢的國民黨，當然不懂平民百姓創立小黨的艱難。

苗博雅說，連坐擁5席不分區立委、每年8000萬政黨補助款的民眾黨，在大本營台北市都提不出8席區域立委；而徐巧芯竟然要全國只有1席議員，每年沒有政黨補助款的社民黨提10席？開轟徐有本事不要靠國民黨，自己創立政黨，「我看能提幾席？」另對有人認為200萬報名費不是大數字，苗博雅則回應，這對她來說是很大的數字。

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關鍵字：

徐巧芯苗博雅2024立委選舉

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