兒生日請全班吃蛋糕！園長逼轉學「影響價值觀」　媽媽聽完超怒

▲幼稚園兒子過生日，準備蛋糕到學校讓孩子和同學一起分享，結果卻被迫轉學。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

有些家長會在孩子生日時，準備蛋糕到學校，讓孩子和同學一起分享，卻有媽媽因此受了一肚子氣。一名媽媽抱怨，特地訂了手工餅乾、蛋糕給兒子帶去學校慶生，結果因為很多家長反映這樣會讓小孩有比較心態，被園長要求辦理轉學，讓她相當氣憤。

人妻在《匿名公社》表示，兒子生日，所以特地去甜點店訂手工餅乾、12吋蛋糕讓他帶去學校和同學同樂，當天去接孩子下課的時候，老師沒有說什麼，可是之後卻接到園長來電。園長指出，很多家長向她反映，這樣子會造成很多人的困擾，且會讓小孩有比較的心態，嚴重影響到學童的價值觀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人妻透露，講到最後，園長直言，因為無法得罪其他家長，所以只好請她近期內去辦理轉學，讓她相當傻眼。人妻憤怒地說，「WTF？不想得罪其他家長所以選擇叫我轉幼稚園？她說她也很為難要我不要為難她，但現在是誰在為難誰？價值觀不是家長該教導的嗎？我只是拿個餅乾買個蛋糕，就可以影響到別人的價值觀？會不會太扯了？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「小孩是教育他們有感恩的心，而不是怪家長準備禮物」、「園長協調的功能完全消失」、「不能帶就宣導就好了，要求轉學有誇張到」、「因為小朋友會回家吵」、「現在很多家長覺得送小孩去學校就是學校的責任，真的要好好學習當父母」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 世新大學教授、副校長遭控性騷…學生投書爆黑幕 校方緊急回應了

▸ 圖坦卡門法老王生前體弱、殘疾傳聞有誤？ 研究：英年早逝是因「酒駕」

▸ 老兵切除「超大腎結石」重達801克 破金氏世界紀錄