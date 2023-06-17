打掃阿姨領薪水「反塞錢給老闆」！背後原因超暖　網讚：善良遇感恩

▲打掃阿姨為感謝老闆，收到薪水後反塞了500人民幣給老闆。（圖／翻攝自水母網）

圖文／CTWANT

近日，在廣東深圳的小吃店裡，發生了起令人意外又感動的事情。一位打掃阿姨在老闆發薪水給她之後，馬上又數了500人民幣（約2150台幣）想塞給老闆，為的是想感謝他願意收留自己。最後，由於打掃阿姨的堅持，老闆只好收下錢，並打算留到下個月發薪時再返還給她，而這段故事也讓網友們感動，讚嘆是「善良的人遇上懂得感恩的人」。

根據《水母網》的報導，6月16日，一個小吃店老闆發薪水給打掃阿姨時，阿姨卻拿出500人民幣塞給老闆，讓老闆相當疑惑。阿姨則表示，她當初出來找工作並不容易，處處碰壁，是老闆好心收留了她，所以想用這筆錢請老闆喝水吃飯。這感動了老闆，也讓他感嘆開店20多年來，是第一次遇到這樣的阿姨。

起初老闆一再強調自己不需要這些，請阿姨把錢拿回去，但抵不過阿姨的堅持，只好先收下錢，並留到下個月發薪日再返回金額。老闆也表示，阿姨工作做得非常好，總是很認真，這樣的員工很難找到，自己相當幸運能遇到這位阿姨。

對此，許多網友也為之動容，認為阿姨和老闆都非常暖心，彼此都遇見了懂得感恩且善良的人，更稱是「愛的雙向奔赴」。也有人說，這樣厚道的人做事絕對不會偷懶，而這樣氣氛融洽的店生意也很難不好。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力 讓愛貓愛犬健康好靈活 限時↘$399



延伸閱讀

▸ 網紅結婚全身掛滿金飾「臉全被蓋住」超驚人 豪奢畫面竟是這樣來！

▸ 《人選之人》男演員被控「趁機性交」 黃健瑋深夜回應：非事實

▸ 圖坦卡門法老王生前體弱、殘疾傳聞有誤？ 研究：英年早逝是因「酒駕」