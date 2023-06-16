蔣揚端午愛心聚餐　邀街友及腦麻、脊髓損傷病友共享美食

▲台南市私立噶瑪噶居寺蔣揚社會福利慈善基金會街友之家，舉辦「滿願聚餐」，邀街友、腦麻及脊髓損傷病友等弱勢團體共同享用美食，並贈送實用伴手禮，分送祝福與感受過節氣氛。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情肆虐全球3年，為防疫許多活動停辦，今年疫情解封，適逢端午佳節，財團法人台南市私立噶瑪噶居寺蔣揚社會福利慈善基金會街友之家，16日中午於北區極鮮火鍋餐廳，舉辦後疫情時代第一場「滿願聚餐」，邀街友、腦麻及脊髓損傷病友等弱勢團體共同享用美食，並贈送伴手禮分送祝福，感受過節氣氛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以街頭為家的街友常三餐不定時，常會忽略衛生或自己身體狀況，而獨居長輩與社會邊緣人也需要各界關心，蔣揚慈善基金會每年藉端午、中秋等節慶契機邀街友、獨居長輩、社會邊緣人及腦麻協會會員餐敘吃美食，分享過節氣氛、心靈有慰藉，也與醫療院所合作於現場提供基本身體檢查，為街友身體健康把關，每年街友參與相當踴躍。

2019年端午活動暫停健檢服務，改執行弱勢支持計畫，提供街友諮商輔導、發扶助金、剪髮儀容整理服務及安家服務宣導登記、安家租屋補助、就業輔導街友安家計畫，同時也進行反毒、反菸宣導，讓街友瞭解抽菸、酗酒對健康的危害，提升自我戒治能力。

蔣揚慈善基金會董事長譚守馨表示，基金會每年端午、中秋邀街友餐敘及年底佛祖請吃飯活動深受街友支持，創辦人洛本天津仁波切對人性的尊重與人道關心，已成為街友重要心靈支助，但近3年因疫情肆虐，為落實防疫及避免群聚感染，不得不忍痛停辦街友餐敘活動，心中甚是遺憾。

譚守馨董事長說，疫情期間蔣揚志工老師持續探訪街友，常會聽到街友感嘆好久沒有一起聚餐了，神情苦悶，還詢問何時才能再聚會，孤單又渴望的神情令人不捨；今年疫情終於解封，時值端午佳節，決定恢復舉辦愛心聚餐活動。

譚守馨董事長指出，此場端午餐會，是蔣揚於後疫情時代首場「滿願聚餐」，延續2019年作法，同樣邀請街友及弱勢朋友享用美食及贈送伴手禮，以行動支持給予關懷及支持；所有善行背後都有不輟的菩提心，感謝所有愛心捐輸的善信大德、蔣揚大家長仁波切及志工善念成就此場餐會，讓接街友及腦麻家庭感受端午團聚氣氛。