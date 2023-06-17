社區治安研習觀摩活動　黃偉哲：與社區攜手打造安全宜居城市

▲台南市政府舉辦「社區治安研習觀摩活動」，市長黃偉哲親臨主持，並頒獎表揚標竿治安社區及績優社區，希望透過警力與民力合作，攜手打造安全宜居的城市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府每年舉辦「社區治安研習觀摩活動」，提供各社區相互學習與交流平台，今年委由南區文南社區與市府共同辦理，於17日在台南市議會國際會議廳舉行，市長黃偉哲親臨主持，並頒獎表揚標竿治安社區及績優社區，希望透過警力與民力合作，攜手打造安全宜居的城市。





市長黃偉哲表示，台南市幅員遼闊，單靠警力維持治安力有未逮，但是警力有限而民力無限，台南市社區的力量，包括巡守、義警消、志工等等，加起來有8000多人，在維持治安的過程，社區的民力貢獻極大。期盼巡守隊一方面維護社區的治安，一方面也能兼顧自身安全，本次辦理巡守隊召集講習活動，希望將巡守效果發揮到最大效應。





今日活動由安平區新南國小太鼓隊精彩的迎賓表演揭開序幕，透過響徹雲霄的擊鼓聲，宣示本市打擊犯罪勢如破竹的決心，活動過程吸引許多社區代表及民眾熱烈參與，包括立委陳亭妃，市議員黃肇輝、吳禹寰、蔡淑惠、林美燕都到場與會、共襄盛舉。



會中除了由黃偉哲市長轉頒內政部2023年標竿治安社區：文南社區、金華社區及華德社區，並頒獎表揚南市2022年績優社區，一般組南區文南社區、金華社區、北區振興社區及華德社區，成長組安平區海頭社區及安南區州北社區。





另外為讓參與的社區代表有收穫，課程還包含北區華德社區分享「社區警政推動之成效」、文南社區「社區營造與輔導治安社區經驗分享」、警察局「防竊、反毒、反詐騙及反私刑拘禁求職者犯罪宣導」、「跟蹤騷擾防制法與社區婦幼安全之保障」及警察專科學校前校長陳連禎「社區守望相助，再出發」等實用課程，讓與會學員對政府與社區攜手打造安全宜居大台南的努力，留下深刻的印象。





台南市消防局也藉今日的活動，現場以無人機的操控，展現以科技探查災情及消防（救）災模擬演練，由消防人員做專業解說並進行消防器材體驗及火場逃生教學、住宅火災警報器操作與推廣等，提供各地來參加的民眾實際操作，學習正確的逃生、消防觀念。



活動現場除有文南里社區環境檢測觀摩外，另有警察局、社會局、民政局、衛生局、稅務局等單位設置宣導攤位10個，提供專業相關知識並展現與社區互動成果，活動會場並布置大型警察寶寶及警用大型重型機車供來賓乘坐及拍照，參與活動的社區民眾反應相當熱烈。