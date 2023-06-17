毒品更生人跨域合作不漏接　感謝東森集團給助力

▲對於毒品更生人的復歸，高檢署柯怡如檢察官於會議中強調，提升跨域網絡連結資源，辦理緩起訴戒癮治療，才能形成不漏接的防護網。（圖／更生保護會提供）

112 年 6 月 9 日臺灣高等檢察署柯怡如檢察官在「強化社區心理衛生、毒品防制及司法矯治服務體系轉銜服務網絡共識營」主講「再犯防止推進計畫——全面向的戒癮治療」， 強調提升跨域網絡連結資源，辦理緩起訴戒癮治療，才能形成強而有力，全面不漏接的防護網。

有別以往的單打獨鬥，跨域合作才能給予毒品更生人最佳的服務。尤其，更生保護會輔導的毒品更生人超過半數以上，資源共享有其必要性，因此112年5月12日由柯怡如檢察官主持的高檢矯正更保聯繫會議中，柯檢察官表示，本次會議落實貫穿式司法保護之精神，從監所內至監所外，一路照顧陪伴更生人。感謝東森集團的支持，協助行銷更生商品，提升更生人正面形象，對社會大眾接納更生人意義重大。

更生保護會今年推出更生事業群，邀請績優自主監外作業廠商加 入，讓更生人能延續在監服刑時的工作，讓他們獲得一技之長，且每月工作待遇符合市場行情，能鼓勵更生人穩定工作，和一般人有相同的陞遷機會，對更生人適應社會助益良多。

更生保護會挹注經費補助廠商技能訓練及培力費用，讓更生事業群成為更生人的保護傘，特別商請矯正署協助推薦績優廠商，讓更生人有更友善的工作環境。特別感謝東森集團王令麟總裁在政策面的支持，協助各項方案行銷，讓社會更加接納更生人，對社會安定貢獻良多。（本文轉載自臺灣更生保護會2023年6月《甦活人生電子報》）