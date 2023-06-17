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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

土地利用並投入環保　《甦活人生》報導台中更保資產活化計畫

▲▼甦活人生電子報6月號。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲《甦活人生》報導台中更保資產活化計畫。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

「臺灣更生保護會」新一期的《甦活人生》電子報6月號出刊，本期頭版特別報導更保台中分會的資產活化計畫，提到台灣高等檢察署檢察長張斗輝視察更保台中分會位在臺中市的部分農地，希望能種植特定農作物，除了活化資產以外，更能及跟上國際推動綠能腳步，以免土地閒置。

張斗輝上任後重視更保會產之開發利用，為了更有效活化土地，並配合政府推動淨零轉型及跟上國際推動綠能腳步，他在五月底親自至臺中市大華段及大榮段農地視察。他認為，兩處地處偏僻、人跡罕至，地形高低起伏，若能在部份較平緩地區栽種果樹及竹筍，希望能發揮效益，為環境保護盡心力，是當務之急，刻不容緩之事。張斗輝指示更保總會，活化會產除評估經濟效益外，綠能或碳權導入也是一種選項。

另外本期也提到，台高檢檢察官柯怡如在6月初的「強化社區心理衛生、毒品防制及司法矯治服務體系轉銜服務網絡共識營」中，主講「再犯防止推進計畫-全面向的戒癮治療」，柯怡如強調提升跨域網絡連結資源，辦理緩起訴戒癮治療，才能形成強而有力，全面不漏接的防護網。

此外，本期還報導台中、南投、嘉義三個分會的「徵選副主任 君子之爭」、「榮觀聯合會參訪總會」、台中分會以及花蓮分會「充滿盼望及溫馨的光輝五月」、橋頭分會「鼓勵學員及創貸更生人勇往直前、迎向新人生」，以及台東、澎湖、新北、屏東四個分會的「溫情五月•感恩母親」活動。

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