In-N-Out「隱藏1品項」曝！皮膚科醫狂讚貼心：在台開分店吧

▲高球一哥曝「In-N-Out」隱藏版漢堡。（圖／翻攝自FB／C.T. Pan）

網搜小組／鄺郁庭報導

美國超人氣漢堡品牌「In-N-Out」日前在大直快閃1天，開賣不到1小時就完售，引爆話題。台灣旅美高球一哥潘政琮就在粉專發文，說他都點1款隱藏版，很適合想要熱量少一點，或是麩質敏感的人。貼文釣出台大醫院皮膚部兼任主治醫師分享，直呼店家提供該品項超貼心，「趕快在台灣開分店吧！」

潘政琮在粉專「C.T. Pan」發文，貼出一張照片，「想跟大家介紹盤子裡面左下角的隱藏菜單」，那就是「Protein Style」，「想要熱量少一點或是麩質敏感的人，告訴店員你要『Protein Style』的漢堡，他們就會以生菜取代漢堡麵包把內餡包起來喔！」

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不少網友秒讚，「我也都是Protein Style」、「感謝分享！以後，吃漢堡就不用擔心熱量問題」、「我也喜歡In-N-Out的蔬菜漢堡。」還有人直呼，「要流口水了，2019年在美國吃過，超懷念的」、「在舊金山吃過，雖然現做的要等一下，但是真的可以稱得上我吃過最好吃的漢堡」、「去過美西，吃過In-N-Out，真的好吃，現在還會懷念」、「我之前去美國時，也是吃這隱藏版的漢堡。」

值得注意的是，貼文吸引台大醫學院附屬醫院皮膚科主治醫師陳衍良所創的臉書粉專「輕鬆美膚」轉傳，「沒想到In-N-Out對麩質敏感的人，有這麼貼心的選項啊！」忍不住拜託，「趕快在台灣開分店吧！」讓網友不禁笑呼，「好欸！我想吃了」、「好貼心的服務，感謝陳皮分享。」