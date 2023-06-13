In-N-Out不到1小時賣完！粉絲灌爆「這間店」刷1星　店家喊冤

▲美國必吃漢堡「In-N-Out」快閃登台，一早就大排長龍。（圖／取自杜汶澤臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

超人氣漢堡品牌「In-N-Out」驚喜登台，今在大直快閃1天，現場湧入千人排隊，開賣不到1小時即完售。沒想到，不少空手而歸的粉絲，氣得到租借場地的餐廳「Osteria by Angie大直店」留一星負評，讓業者超無奈。

In-N-Out今於大直的義式餐廳「Osteria by Angie」快閃開賣，共有3款限定漢堡，包括「多寶多堡漢堡」、「愛樂魔風味漢堡」及「普樂騰風味漢堡」，而今早有大批民眾搶買，才早上9點半便銷售一空。

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▲不少粉絲怒留言。（圖／翻攝自Google評論）

沒想到，一票網友湧入「Osteria by Angie大直店」的Google評論區，怒打1星負評，洗版直呼「9:50拿到手環，排到2點跟我說沒了，主辦方會不會太搞笑，外面溫度35度，真的太扯」、「1顆星都嫌多，到現場才知道有發手環，前一天都沒公佈訊息，害一堆人白排隊，好棒棒的蹭熱度」、「排了半天最後說沒有...讚」、「漢堡準備不夠就不要開店了」、「別拿只是場地租借來當藉口，你們沒有好處的話，誰會選一家義式餐廳來賣美式漢堡」。

而業者則無奈回應，他們只是租場地，也建議消費者們可以到IN-N-OUT的粉絲專頁反應。