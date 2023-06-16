在日本喝午後奶茶「1罐不到台幣20元」！他驚：台灣超商好貴

▲一瓶不到台幣20元。（圖／八六大俠授權引用）

網搜小組／鄺郁庭報導

投資網紅「八六大俠」日前去日本玩，在超市看到一款台灣也有賣的飲料，一換算卻傻了，因為台灣一瓶賣45元，「在日本這麽便宜，20（元）台幣都不到。」價差之大，令大批台人直嘆氣，「牛奶也是便宜到爆炸。」不過，也有網友表示，「這個是大賣場價格啦」、「在日本也很少見這麼便宜。」

粉專「八六大俠」14日上午貼出照片，拍下日本「午後の紅茶」的奶茶販售價格，500ml只要78日元（含稅84元），換算下來，稅前是台幣17元，就算含稅也只要台幣18.3元。這讓八六大俠詫異表示，「原來在台灣便利商店賣貴貴的午後紅茶，在日本這麽便宜，20台幣都不到。」

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貼文一出，就有人也直嘆，「還有奶比水便宜」、「牛奶也是便宜到爆炸」、「去當地就好好買好好吃就好了，看什麼價格」、「日本的牛奶很便宜又好喝，奶茶拿鐵類飲料都比台灣便宜」、「台灣物價比日本貴，但薪水比日本低。」

不過，也有網友指出，「超市才有這價格吧？便利商店貴多了」、「在日本也很少見這麼便宜……這應該是業務超市吧」、「沒有吧？平時便利店午後系列都151日幣（約台幣33元），我覺得你那個84日幣，是剛好超市特價而已」、「有些更便宜的超市，可能一瓶¥50（約台幣11元）前後都有可能買到，日本的便利商店一瓶也是¥150到¥120的價格（約台幣26～32元）。」

還有一票議論，「各位一直糾結進口關稅和運費，那麼台幣20元，在台灣可以買到國產什麼樣的飲料？」「茶裏王、麥香」、「麥香紅茶10元你為何不感到驚訝」、「沒記錯的話，日本當地買抹茶kitkat，到英國逛超市發現翻了13倍，笑死」、「你在台灣買麥香很貴嗎？」「原來午後紅茶系列在日本，是台灣麥香系列的位置。」