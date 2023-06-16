　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

因應近年救援對象體形變化　義消分隊長爭取負重救援器材

▲「寶華山慈惠堂」捐贈捲式擔架。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲「寶華山慈惠堂」捐贈捲式擔架。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

近年來山域開放求助個案增加和平日車禍等各式救助勤務，台東縣縱谷消防分隊發現早期配發的軟式擔架已經不堪負荷被救援者「體重」。關山義消分隊長為此特地爭取具備攜帶方便且抗拖、拉等優點的捲式擔架，並獲得廟宇的肯定有其必要性，購置後在16日捐贈並由消防隊員實際演練救援運送操作過程。

關山義消分隊長周福安表示，日前義消定期訓練進行救援運送課程，發現分隊所配發的軟式擔架似乎無法再承受現今的體形，當有案件發生需要時有時還得向鄰近消防分隊借用。周福安瞭解符合需求的捲式擔架時，再經詢問後獲得「寶華山慈惠堂」表達願意捐贈。

▲「寶華山慈惠堂」捐贈捲式擔架。（圖／記者楊漢聲翻攝）

16日關山消防分隊長賴垣志代表接受廟方捐贈隨即帶領隊員實際在廟埕操作捲式擔架，現場觀看包括「慈惠堂」主委徐建東、堂主陳麗珠及信眾；周福安則頒贈由縣長具名的感謝狀，周福安指出，「寶華山慈惠堂」熱心地方公益也對消防相當支持，去年也曾捐贈一批強力照明設備給每位義消執勤時使用，這次捐贈捲式擔架必定能提供更優質的救援方式。

賴垣志說，捲式擔架雖然體積薄薄一片，但相對重量輕巧又方便攜帶，捲起來收納於袋子內不佔空間。使用時患者頭部跟腳部比較有包覆感，且有別於早期軟式的底布材質捲式擔架為聚乙烯，防霉且可水洗強度堅固，使用時直接攤開成擔架形狀固定、搬運病患可搭配附屬的繩索、鉤環做垂直或水平吊掛來吊起病患，可利用於橫坑、立坑、高低所救助、侷限空間救援、山難救助、雪地救援、直升機吊掛等地形之搬運，可快速將待救者運送至安全處。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
未婚夫嫖妓拍大量性愛片　她崩潰：把什麼怪物帶回家
外國客戶來台看廠！　「乖乖全收掉」竟真的出事
唐吉訶德宣布「新生店取消24小時營業」！
快訊／高雄市議員遭搜索！　200萬交保
29歲女友生了！　83歲男星當爸「一度不信自己的」
許傑輝系花老婆「社群0動靜」！　友心疼近況
餵藥案政院出手！　王必勝連夜見11家長
快訊／新北市府潑漆　犯嫌抓到了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台北醫大志工團隊領軍　號召南投有志高中生籌備弱勢學童生醫營

因應近年救援對象體形變化　義消分隊長爭取負重救援器材

少女遭多次猥褻恫嚇不從被車撞死　惡狼被判4年6月上訴二審駁回

南消二大警義消偕役男合力製作　巧用報廢水帶變山林滅火把

《理查克萊德門巡迴音樂會》南部唯一場　8／27屏東演藝廳演出

台南2男子未清除病媒蚊孳生源各罰3千元　催繳後自動繳納

屏東消防局「太陽能光電應變防護安全講習」　提升搶救效能

高雄女騎機車外出失聯！屏東高樹找到人　機車不見原因曝光

暑假搭機捷逍遙遊　1200定期月票一天40元玩透透

中榮埔里分院與仁德醫專產學合作簽約　仁德：助中部子弟返鄉就業

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

兒不吃飯...媽假裝打電話　他聽老師名字立刻動筷子

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

相思樹壓死婦...女兒悲痛表態　東海大學發5點聲明回應

梅西說完「端午安康」離場　300萬大陸粉絲傻眼：人呢

「車別開進十分老街」女導遊勸阻...慘被飛踢重摔　兇狠畫面曝

台北醫大志工團隊領軍　號召南投有志高中生籌備弱勢學童生醫營

因應近年救援對象體形變化　義消分隊長爭取負重救援器材

少女遭多次猥褻恫嚇不從被車撞死　惡狼被判4年6月上訴二審駁回

南消二大警義消偕役男合力製作　巧用報廢水帶變山林滅火把

《理查克萊德門巡迴音樂會》南部唯一場　8／27屏東演藝廳演出

台南2男子未清除病媒蚊孳生源各罰3千元　催繳後自動繳納

屏東消防局「太陽能光電應變防護安全講習」　提升搶救效能

高雄女騎機車外出失聯！屏東高樹找到人　機車不見原因曝光

暑假搭機捷逍遙遊　1200定期月票一天40元玩透透

中榮埔里分院與仁德醫專產學合作簽約　仁德：助中部子弟返鄉就業

掉入惡的黑洞！童星「附身演技」詮釋崩壞童年　揭未成年性侵傷口

詐團取簿手日租4千BMW上工　外送員小巷摸「怪怪信」破解了

遭閃電劈中「穿對鞋子」救回一命　她幸運逃死後曝：好像宿醉

太陽欲補強鋒線　美媒點KD前隊友渡邊雄太是最佳人選

台北醫大志工團隊領軍　號召南投有志高中生籌備弱勢學童生醫營

「納智捷改款新U6 Neo」試駕！入門價給你大空間、渦輪動力

許傑輝老婆「出差前1動作」讓尪不亂跑！　冰箱貼滿標籤：高招

民進黨性平爭議延燒　下午2點30分公布最新調查結果

大同股東會全面改選9席董事　董座喊「力拼明年配發股利」

雲林古坑山區連日豪雨土石鬆動　警鐵鍬排除籲人車迅速通過

地方熱門新聞

越南端午節稱「殺蟲節」　新住民報您知

桃竹苗就業博覽會　7/1登場提供5000個工作

高雄女騎機車屏東找到人　機車不見里港警協肋找到

暑假搭機捷遊逛　1200月票一天40元玩透透

第三屆GTS新世代菁英聯盟論壇登場　逾300菁英齊聚

女子心情差！半夜衝合歡西峰

少女遭多次猥褻恫嚇惡狼判4年6月上訴駁回

南消二大警義消巧用報廢水帶變山林滅火把

台南2男子未清除病媒蚊孳生源各罰3千元催繳繳納

來台旅遊山區迷航+刁車　新加坡6口之家獲警救援

台南青少年職涯規劃研習營受理報名中！

「泓橋」廚餘轉化為肥料　僅需3.5小時　

男2度酒駕拖欠罰單不繳　扣薪1/3終清償

仁醫李祥明生前關心教育　遺產捐300萬成立獎學金

更多熱門

相關新聞

患者撐過12次化療　穩住大腸癌病情

患者撐過12次化療　穩住大腸癌病情

阿美族青年郭先生於去年年底因腸阻塞入台東馬偕醫院急診，經大腸直腸外科劉張惠泉醫師緊急開刀，發現有腫瘤造成腸道阻塞，實施右半側結腸切除術合併淋巴結清除術及腸道吻合術沾黏廓清術，並將腫瘤送驗診斷為大腸癌三期。住在台東的郭先生接受劉張醫師的建議，從去年起即在台東馬偕接受化療，治療不間斷共化療12次，至本週療程結束，成功撐過手術及化療的不適，並穩住了病情。醫院為鼓勵郭先生成功完成療程，今天特別為他辦了慶祝會，癌症團隊及郭先生女兒皆到場慶祝。郭先生說阿美族是靠海而生的民族，從小就喜愛大海，因為這場病讓他無法下海玩水

東縣府即起放寬申請資格　太陽光電最高補助20萬

東縣府即起放寬申請資格　太陽光電最高補助20萬

小馬少棒+華南金控U15...台東雙獲亞軍

小馬少棒+華南金控U15...台東雙獲亞軍

蘭嶼、綠島即日起開放租借環保杯

蘭嶼、綠島即日起開放租借環保杯

2女碩生「雙載雙亡」！她30強心針沒反應　姊忍痛拔管

2女碩生「雙載雙亡」！她30強心針沒反應　姊忍痛拔管

關鍵字：

消防關山台東

讀者迴響

熱門新聞

醫點名「5款超商飲料」不鹹卻高鈉！喝多恐尿結石

日月潭驚見「巨大魚頭吞九蛙」奇景！　魚眼暗藏秘密

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

琵琶女神控男YTR要求泡鴛鴦浴　不陪睡就翻臉

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

獨／《終極三國》3女星都受害！　被許傑輝咬下唇、表演賞巴掌「不准告訴公司」

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

許傑輝小18歲系花嫩妻曝光！

周董MV「吵什麼吵」 賴清德回應了

許傑輝引退…「火寮一哥」免死！

最高可領15.6萬！　勞動部發錢、成功就業給獎勵金

女導遊穿「貼膚寬褲」被疑賣色　旅遊公司：已教育她

許傑輝受害者突求情「不要封殺他」

許傑輝錄影「向女星伸手」…小18歲妻當面警告

更多

最夯影音

更多
許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」

許傑輝宣布「即日退出演藝圈」！　遭黃云歆、短今痛揭「私下指導真相」
詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

詐團少年吞贓款遭虐亡　運屍車還被送洗滅證！

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

左左右右現身街舞比賽　蛻變15歲少女實力驚人

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

抹布水牛肉麵結束營業　店家打包現況曝光！

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

BTS柾國直播中睡著「670萬人圍觀」！　狂碎念：怎麼不睏...下一秒睡翻XD

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面