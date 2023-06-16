因應近年救援對象體形變化　義消分隊長爭取負重救援器材

▲「寶華山慈惠堂」捐贈捲式擔架。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



近年來山域開放求助個案增加和平日車禍等各式救助勤務，台東縣縱谷消防分隊發現早期配發的軟式擔架已經不堪負荷被救援者「體重」。關山義消分隊長為此特地爭取具備攜帶方便且抗拖、拉等優點的捲式擔架，並獲得廟宇的肯定有其必要性，購置後在16日捐贈並由消防隊員實際演練救援運送操作過程。



關山義消分隊長周福安表示，日前義消定期訓練進行救援運送課程，發現分隊所配發的軟式擔架似乎無法再承受現今的體形，當有案件發生需要時有時還得向鄰近消防分隊借用。周福安瞭解符合需求的捲式擔架時，再經詢問後獲得「寶華山慈惠堂」表達願意捐贈。





16日關山消防分隊長賴垣志代表接受廟方捐贈隨即帶領隊員實際在廟埕操作捲式擔架，現場觀看包括「慈惠堂」主委徐建東、堂主陳麗珠及信眾；周福安則頒贈由縣長具名的感謝狀，周福安指出，「寶華山慈惠堂」熱心地方公益也對消防相當支持，去年也曾捐贈一批強力照明設備給每位義消執勤時使用，這次捐贈捲式擔架必定能提供更優質的救援方式。



賴垣志說，捲式擔架雖然體積薄薄一片，但相對重量輕巧又方便攜帶，捲起來收納於袋子內不佔空間。使用時患者頭部跟腳部比較有包覆感，且有別於早期軟式的底布材質捲式擔架為聚乙烯，防霉且可水洗強度堅固，使用時直接攤開成擔架形狀固定、搬運病患可搭配附屬的繩索、鉤環做垂直或水平吊掛來吊起病患，可利用於橫坑、立坑、高低所救助、侷限空間救援、山難救助、雪地救援、直升機吊掛等地形之搬運，可快速將待救者運送至安全處。