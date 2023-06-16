南投家照協會粽心傳愛疫後3年重啟　贈南投馨生人近千顆粽

▲南投縣家庭照顧者關懷協會「粽心傳愛」端午包粽送弱勢活動，在新冠疫情趨緩後的今年重啟。（圖／立委羅美玲服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

端午節將屆，南投縣家庭照顧者關懷協會舉辦的端午包粽送弱勢活動，過去延續逾10年，每年在端午前集結社區據點的長輩與志工夥伴包製上萬顆粽，直到新冠疫情爆發，為避免群聚感染而中止，睽違3年後於今年重啟活動。

家照協會在6月14日於南投地檢署辦理「粽心傳愛」捐贈儀式，總幹事張明和與社區據點長輩一起送出500顆粽子，達豊有限公司董事長陳亭㚬也捐贈400顆粽子，總共900顆粽，由犯罪被害人保護協會台灣南投分會分送給犯罪被害家庭，犯保南投分會主委吳明賢與南投地檢署檢察長黃元冠也代替受惠的馨生人家庭致謝。

家照協會指出，「粽心傳愛」活動固定在南投市軍功社區關懷據點舉辦，多數擔綱包粽的志工長輩都經驗豐富，最年長的阿嬤近9旬，樂於奉獻長才、關懷弱勢團體，出產的粽子也累積多年好評，今年有名間鄉萬丹及中正據點加入支援行列；協會理事長暨南投縣議員吳棋楠回顧，以往每年活動包製上萬顆粽，團隊連續3、4天從清晨忙到天黑，十分辛苦，今年疫情解禁暫時減量提供，3個據點在捐贈前一天完成作業。

立委羅美玲表示，本活動獲眾多民間團體支持，並數度與南投縣新媳婦關懷協會合作，不僅邀新住民姐妹聯手包粽，送給移民移工及弱勢族群，也做過東南亞口味的娘惹粽及越南粽，讓民眾嘗鮮，希望疫情平息後，能夠再度攜手做公益；家照總幹事張明和承諾未來會繼續協助犯保南投分會，為馨生人家庭進行資源連結，並提供復康巴士，方便身障的朋友出遊喘息。