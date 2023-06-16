強化端節海域靖安　海巡陸海空威力掃蕩護治安

▲端節將屆，由海巡署第六巡防區指揮部統合南部分署第11岸巡隊、偵防分署台南查緝隊、北門查緝隊及艦隊分署第四海巡隊等單位，以陸、海、空偵蒐模式，辦理端節擴大威力掃蕩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

端節將屆，為維護台南及北高雄海岸、海域治安、6月13日至15日，由海巡署第六巡防區指揮部統合南部分署第11岸巡隊、偵防分署台南查緝隊、北門查緝隊及艦隊分署第四海巡隊等單位，動員22車9機 95人次，以陸、海、空偵蒐模式，出動無人機3架、偵搜犬4犬及海巡艇3艇，辦理端節擴大威力掃蕩，展現查緝決心。

海巡署針對轄屬海域、海岸、港口及船舶等重點設施，展開為期3日擴大威力掃蕩並加強查緝任務，提升進出港船舶安全檢查強度，展現海巡署維護國家安全及社會治安之決心。

第六巡防區指揮部統合岸、海巡隊及查緝隊能量，完成先期勤務部署，置重點於轄區內易犯罪死角進行查察，針對轄內將軍、北堤、安平、興達及蚵子寮等5個責任區之突堤、防風林、空屋、碉堡、工（漁）寮、下水道（涵洞）、漁港及雷達監控死角等地點實施巡查，並同步提升港口安全檢查能量，共計執檢272艘次，藉以防範不法份子伺機從事非法行為，持續強化查緝走私、非法入出國、大陸船舶違法越界、貨輪違規滯留、漁船違規作業、防範非洲豬瘟及新冠肺炎疫病等勤務作為，以保障人民生命、財產安全。

這次端節威力掃蕩共計清查漁港、雷達盲區、易走私偷渡地點共計35處；另利用UAV旋翼型無人飛行載具、海巡偵搜犬、機動雷達車、行動救援車及紅外線熱顯像系統等高科技裝備，輔以強化偵蒐查緝任務，有效遏止不法情事肇生。

海巡署第六巡防區指揮部主任曲立斌表示，海巡署人員均戮力執行「海域治安、維護漁權、救生救難、海洋事務及海洋保育」五大核心任務，本次威力掃蕩採勤務預置及預防嚇阻並重方式，以達淨化海域、岸際治安目標，同時呼籲漁民出海作業時，倘有發生緊急危難事故或發現不法情事，可撥打海巡署「118」免費報案專線，秉持「為民服務，當仁不讓」之精神全力投入救援，竭誠為民眾服務。