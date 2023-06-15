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澳洲可望加入美日菲海巡聯合訓練　國防院：台灣可先派觀察員參與

▲▼菲律賓海巡隊、美國海岸防衛隊及日本海上保安廳為期一週的「並肩」（KAAGAPAY）三邊海事演習。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓海巡隊、美國海岸防衛隊及日本海上保安廳為期一週的「並肩」（KAAGAPAY）三邊海事演習。（圖／達志影像／美聯社）

記者陶本和／台北報導

美國、日本、菲律賓在1日至7日間，在南海周圍海域、菲律賓呂宋島中部巴丹省（Bataan）附近實施「肩並肩」（Kaagapay）海上訓練，而澳洲也被邀請成為觀察國。國防院國家安全研究所長沈明室評估，未來澳洲的海巡船艦可望加入，而台灣方面，可先派遣觀察員參與相關演習，未來合作應該可水到渠成。

沈明室表示，中國利用海上民兵或是海警船進行灰色地帶的威脅與行動，一直是第一島鏈國家在海事安全上的困擾。例如，中國海上民兵多次在南海針對鄰近菲律賓的黃岩島（Scarborough Shoal）及牛軛礁（Whitson Reef）進行包圍及騷擾，令菲律賓不堪其擾。

沈明室說，中國海警船近期也到釣魚台附近海域，進行主權宣示，次數越來越頻繁，使用船隻噸數越來越大，這些大型船隻還攜帶76公厘的火砲。他說，就算是美國，也無法避免來自中國漁船的騷擾，從2009年美國海軍情報蒐集船無暇號（Impeccable）被中國漁船騷擾後，美軍無武裝的船艦進入南海，也都可能面對中國民兵船的騷擾與衝撞。

沈明室指出，面對這樣的衝擊事件，讓美國軍艦很困擾，因為這些海上民兵船不會直接衝撞大型軍艦，但是對於無武裝的情報蒐集船或是水下無人偵蒐器材，卻可能造成威脅。不過，從前年開始美國固定巡弋印太第一島鏈的第七艦隊，已經結合美國海巡船艦進行聯合巡弋，或者是共同執行海上巡護安全任務，「海巡艦主要就是針對海警船及海上民兵船的執法」。

在日本跟菲律賓方面，沈明室說，過去日本海上保安廳與中國海警船對峙情形並不少見，日本也對中國騷擾難以應處，而日本海軍無正當名義攔查或驅離，日本公務船則因為噸數較小，在海上攔阻效果有限；菲律賓則因為海軍及海巡實力薄弱，對於中國海上民兵的襲擾或包圍，根本無力反制。

因此，總體而言，沈明室表示，美國如果能夠與第一島鏈國家合作，進行海巡船艦聯合巡航，一方面可以協助盟國抗衡中國灰色地帶襲擾，也可藉由區域盟國協助，防範中國海上民兵船對美國軍艦的騷擾。

他說，美國海巡部門已經和台灣簽署合作備忘錄，內容雖未公布，但是兩國對於第一島鏈或是台灣東部中國民兵船或是海警船騷擾的共同防衛意圖非常明顯，在東海、台海及南海衝突議題逐漸一體化情況下，美國更需要與台灣、日本及菲律賓強化海巡合作。

沈明室評估，澳洲這次雖然是以觀察國身份參與，但以美國在第一島鏈的聯合部署來看，南海屬於澳洲的責任區，為了擴大海巡聯合防衛的效益，將會邀請澳洲海巡船艦加入。

在台灣海巡部分，沈明室說，這次演習區域在菲律賓巴丹省附近舉行，明顯以南海北部及巴士海峽為主要任務區域。他說，這個位置鄰近台灣南部海域，如果台灣加入演習訓練，不僅可以增加船艦數量，也可以提供相關補給設施。

他認為，在面對中國海巡艦時，台灣船艦可以發揮語文溝通及掌握中國海上戰略戰術的優勢，如果演習區域向台灣東部延伸，台灣也可以提供地利之便的各項協助。因此，在台灣與美國海巡建立合作機制下，可以先派遣觀察員參與海巡相關演習，未來合作應該可以水到渠成。

至於海巡跟海軍的整合方面，沈明室指出，過去美國、日本、菲律賓與澳洲，在西太平洋實施聯合海上演習的次數非常多，個別國家海軍巡航時，也會派遣海巡軍艦陪同。

他認為，此次聯合演練雖然是以「海巡」為主，但是未來南海的海上衝突，可能結合海上民兵、聯合攔檢與海上軍事衝突，依照情勢擴大或是直接從海上漁事糾紛直接跳躍海上軍事衝突。

沈明室說，如何將此想定納入各國海巡與海軍的聯合訓練非常重要，尤其海巡軍艦是否能夠立即轉換成為海上作戰艦艇，也是掌控情況，獲得有利態勢的關鍵，「美國第三艦隊已經將海巡納入，各國海巡也應及早納入海巡與海軍的整合型訓練」。

▼菲律賓海巡隊、美國海岸防衛隊及日本海上保安廳為期一週的「並肩」（KAAGAPAY）三邊海事演習。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼菲律賓海巡隊、美國海岸防衛隊及日本海上保安廳為期一週的「並肩」（KAAGAPAY）三邊海事演習。（圖／達志影像／美聯社）

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